Gaby Spanic volverá a demandar a Gustavo Adolfo Infante

Gaby Spanic anunció que emprenderá nuevas acciones legales contra Gustavo Adolfo Infante, nuevamente por daño moral (Fotos: Instagram/@mcharpvenezuela/@gabyspanictv)

Luego de que Gaby Spanic perdiera una demanda contra Gustavo Adolfo Infante, la actriz emprenderá un nuevo proceso legal contra el periodista debido a que los comentarios del comunicador han afectado su imagen.

A dos años de que Gustavo Adolfo Infante ganó la demanda que Gaby Spanic inició en 2019 contra él por daño moral, la actriz dio a conocer que iniciará un nuevo proceso porque “estoy cansada, estoy harta”.

En una conferencia de prensa que Spanic ofreció el 4 de octubre, reveló que cambió de abogados para poder comenzar este nuevo juicio debido a que los supuestos constantes ataques del periodista de espectáculos continúan afectando su vida y su carrera profesional.

Gustavo Adolfo ganó la denuncia de Gaby Spanic debido a que la histrionisa no habría contado con las pruebas necesarias para asegurar que había cometido daño moral (Foto: Gettyimages)

“No me va a intimidar más, porque hubo un momento en que me intimidó, que me sentí vulnerada, me sentí atacada, me sentí afectada (...) me ha dado miedo defenderme, pero ahora no tengo miedo, ahora no estoy sola”, dijo la venezolana.

Según ahondó la protagonista de La Usurpadora y su representante legal, la demanda civil contra el titular de De Primera Mano se llevará a cabo tomando en cuenta todos los comentarios, los cuales llamaron “mentiras” y “falacias” que Gustavo Adolfo a hecho contra Gaby y que están registrados debido a que los ha hecho de forma pública en los programas que lidera.

Spanic también dejó en claro que ella considera que el comunicador es un “mentiroso” y por ello no merece estar en la televisión.

La venezolana había mencionado que esperaba actuar contra Infante junto a otros compañeros, pero por ahora hará sola la demanda (Foto: Karla Tapia/Infobae México)

“El señor es un mentiroso y no es digno de estar sentado en ese set de televisión, porque miente con desfachatez”

Aunado a ello, aseguró que otra de las pruebas que tiene para esta nueva demanda contra Infante son las veces en que él ha dicho que le iba a quitar su casa o la iba a embargar, así como cuando la habría amenazado con sacarla del país.

Por otra parte, ya que en meses pasados Gabriela había comentado que ella y otros artistas se unirían para hacer algo contra el periodista, su abogado dejó claro que esta demanda no podrá ser colectiva, pero sí existe el apoyo de otras celebridades.

En la conferencia de prensa también se tocó el qué espera Gaby Spanic con esta demanda, a lo que respondió que por ahora no busca indemnización, sino que exigirá disculpas públicas de Gustavo Adolfo Infante.

“Yo lo que quiero es mi derecho de réplica y que me ofrezca disculpas públicas”

Qué sucedió con la primera demanda de Gaby Spanic contra Gustavo Adolfo

En 2019 la actriz venezolana inició un proceso legal por daño moral contra el comunicador, pero luego de dos instancias, él ganó y la actriz fue sentenciada a pagar más de 300 mil pesos por indemnización.

Por varios años, Spanic se negó a pagar la sentencia, motivo por el que Gustavo Adolfo amagó con que la histrionisa sería embargada de su casa si es que seguía negándose a pagar.

Sin embargo, los comentarios del periodista orillaron a Gabriela a nuevamente recurrir a las autoridades en busca de ayuda, pues solicitó ser protegida por el Poder Judicial de la Ciudad de México, algo que logró.

Poco después, el pasado marzo, que la protagonista de La Impostora dio a conocer que inició un amparo para no pagar la indemnización de su demanda, pues le sería difícil al ser madre soltera y estar saliendo de una mala racha profesional, y había logrado que la sentencia fuera modificada y ella no tuviera que entregar los más 300 mil pesos.

No obstante, el abogado de Infante declaró que lo dicho por la actriz era mentira ya que sólo había obtenido una suspensión de la sentencia, pero el amparo aún no procede.

SEGUIR LEYENDO: