Esta fue la apuesta que Julio Menchaca le propuso a Samuel García por partidos de Pachuca vs Monterrey

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, lanzó un peculiar reto al mandatario de Nuevo León, Samuel García. (Fotos: Cuartoscuro)

Tras el primero de los enfrentamientos de la semifinal, Pachuca puso un pie en el gran partido de la Liga MX, pues hizo valer su localía y goleó 5-2 al Monterrey de Víctor Manuel Vucetich.

En la primera mitad del partido de ida el dominio del balón estuvo dividido y eso se reflejó en el marcador, pues a pesar del gol madrugador de Nico Ibañez, el equipo regio logró igualar los cartones y se llevó un esperanzador empate al medio tiempo.

Sin embargo, los Tuzos se lanzaron agresivamente contra la portería de Esteban Andrada y clavaron tres golpes más, con lo que dejaron una cómoda ventaja para el juego de vuelta que se disputará la noche del domingo 23 de octubre en la cancha del Estadio BBVA Bancomer.

Los Tuzos consolidaron una cómoda ventaja en casa. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Más allá de los trepidantes cambios en el marcador, durante el primer duelo de esta semifinal destacó el reto que Julio Menchaca, gobernador del estado de Hidalgo, le propuso a Samuel García, mandatario de Nuevo León.

“Mi estimado amigo @samuel_garcias. Si nuestros @Tuzos ganan en la jornada de ida y vuelta, te reto a la remodelación de un parque para promover el deporte en nuestras juventudes. ¿Qué dices?, ¿le entras?”, escribió el funcionario hidalguense a través de su cuenta de Twitter.

Aunque el mensaje fue publicado antes de que el cuadro de Guillermo Almada ampliara su dominio en el marcador, el gobernador Menchaca se mostró confiado de las habilidades deportivas de los Tuzos, quienes buscan repetir la historia del Clausura 2016, cuando resultaron campeones de la Liga MX, precisamente, contra el Monterrey.

Hay dudas sobre si Samuel García aceptará el reto

Hasta la última edición de esta nota, Samuel García no ha respondido si aceptará o no la apuesta del gobernador de Hidalgo. Cabe señalar que el gobernador de Nuevo León no le va a los Rayados de Monterrey, sino a los Tigres de la UANL, que fueron eliminados por el Pachuca el pasado domingo 16 tras el partido en la Bella Airosa.

Pese a que no se ha dicho nada al respecto, este factor se mantuvo como una de las posibles razones por las cuales el mandatario del norte no haya respondido a la propuesta de Menchaca de manera inmediata.

“Sólo que Samuel le va a los Tigres no a los Rayados, gober. Ojalá le entre”, fue uno de los comentarios que la comunidad internauta compartió con Menchaca respecto a la apuesta.

#Tigres | QUEDÓ EL ACUERDO



Samuel García, gobernador de Nuevo León, firmó el documento de lo que será el nuevo estadio de Tigres.



📷 @cristianjzhz

📲 https://t.co/s7BjKHneGq pic.twitter.com/zpVTGDnL0o — ONCE Diario (@oncediariomx) January 13, 2022

Y es que Samuel García no ha ocultado su apoyo a los Tigres en ningún momento. Conviene recordar que el 13 de enero de este año, el gobernador anunció la construcción de un nuevo estadio para el equipo universitario, el cual tendría una capacidad de hasta 65 mil espectadores y estaría listo para 2025 con una inversión de 320 millones de dólares.

“Está diseñado para que tenga la mayor intimidad de la cancha, es un estadio que queríamos que cuando llegue el rival sienta una presión enorme del estadio. También es una navaja suiza, va a tener diferentes configuraciones para diferentes eventos, vamos a sacar la cancha porque el césped de Tigres es sagrado, habrá otra configuración para conciertos y otra para atletismo”, adelantó en su momento César Esparza, fundador de la constructora a cargo del proyecto.

