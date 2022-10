Jorge Campos sería opción para director técnico de Pumas

Jorge Campos dejó el trofeo de la Concacaf Liga de Campeones en Ciudad Universitaria (Foto: Twitter/@PumasMX)

Tras la salida de Andrés Lillini de Pumas, la directiva encabezada por Miguel Mejía Barón y Leopoldo Silva emprendió la búsqueda del nuevo director técnico que lleve a los universitarios a competir por un campeonato ya que la afición se mostró desilusionada por la reciente participación que tuvo el equipo en el Apertura 2022.

El primer nombre que saltó para ocupar el cargo fue el de Ricardo Tuca Ferretti; sin embargo, no sería la única opción pues otra figura de Pumas también tendría la oportunidad de llegar al banquillo. Se trataría de Jorge Campos; a pesar de que el ex portero no ha tenido algún acercamiento con otro equipo además de la Selección Mexicana en la cuestión técnica, la escuadra universitaria le daría una oportunidad.

Ante la duda de quién tomará el cargo de entrenador en el Pedregal y la falta de un comunicado oficial que confirme al ex entrenador de Juárez FC, David Medrano adelantó que el Brody estaría en el radar del doctor Mejía Barón para ser el nuevo director técnico de Pumas.

Jorge Campos fue auxiliar técnico con el Tri en 2006 (Fotos: Getty Images)

Pero Campos no estaría solo en dicha misión pues si llegara a tomar el mando en el club de la Universidad Nacional Autónoma llegaría acompañado de Claudio Suárez, otro jugador histórico de la UNAM en la década de los noventas.

Y es que el tiempo que ha transcurrido desde que Lillini salió del equipo le ha dado oportunidad a la directiva de considerar más de una opción, incluso Ariel Holan sería una opción más, por lo que el analista de TV Azteca compartió en sus redes sociales oficiales cómo la directiva del club ha visto diferentes perfiles para la vacante.

“Otra nueva opción en el escritorio del doctor Mejía Barón. Se trata de una dupla Jorge Campos-Claudio Suárez. La primera opción sigue siendo Tuca y la segunda Ariel Holan”.

Cabe apuntar que Jorge Campos no ha sido director técnico de ningún club en la Liga MX, durante el Mundial de Alemania 2006 fungió como auxiliar técnico con Ricardo La Volpe, pero cuando el argentino dejó su cargo, el Inmortal también lo hizo y poco después se integró a Azteca Deportes como analista deportivo.

Desde entonces no ha tenido ningún acercamiento con algún cuerpo técnico, pero durante una entrevista para Ahora o Nunca de ESPN aseguró que constantemente se está preparando y tomando cursos para conocer de la cuestión técnica del fútbol pese a los cambios.

Incluso Campos pidió seguir con el Tri y prepararse para, en un futuro, ser el técnico nacional. Pero la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no le permitió seguir con su proyecto, así que abandonó la idea de ser el entrenador del Tri.

Claudio Suárez sería una opción para Pumas (Foto: Getty Images)

Por su parte Claudio Suárez fue vicepresidente deportivo de los Gallos del Querétaro hasta 2014, fecha cuando renunció a su cargo. Desde entonces no ha tenido alguna otra participación con equipos de la Liga MX, pero llegó a colaborar con Fox Sports como analista deportivo.

Fue a principios de octubre cuando los felinos compartieron ante la prensa y la afición la destitución oficial de Andrés Lillini tras el fracaso en el Apertura 2022. El anuncio se dio poco después de que quedaron eliminados del torneo, así que rápidamente se emprendieron cambios en el club.

“El Club Universidad Nacional informa que da por terminada la relación laboral, en común acuerdo, con el profesor Andrés Lillini como director técnico del primer equipo de Pumas”, se leyó en el comunicado oficial.

