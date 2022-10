Los mejores memes que dejó Memo Ochoa contra Toluca tras la crítica de Martinoli

(Foto: Twitter)

El nombre de Guillermo Ochoa, arquero titular de las Águilas del América y la Selección Mexicana se viralizó en las redes sociales después de su participación en el encuentro de ida de semifinal entre los capitalinos y los Diablos Rojos de Toluca. El motivo fueron los memes que algunos usuarios hicieron luego del error que cometió en el partido y que coincidió con una crítica en su contra que Christian Martinoli realizó cinco días antes.

El 13 de octubre de 2022 se dio a conocer una entrevista del líder de comentaristas de Azteca Deportes con Enrique Garay. En el espacio, Martinoli habló sobre los jugadores mexicanos que no han podido consolidar su carrera en el continente europeo aunque hizo especial énfasis en el arquero americanista, a quien criticó luego de señalar algunas deficiencias técnicas en su estilo.

“Paco Memo era el portero más goleado de la liga en Francia e, incluso, en España cuando estuvo en el Málaga y en el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tiene deficiencias desde que empezó en el América, te lo decía Rafa Puente, no recorre la portería en disparos de más de 30 metros, no achica mucho para los disparos, no sale bien por arriba, tiene temor (...) empezó a condicionarse y se puso cómodo con sus vicios técnicos porque abajo de los tres postes es una figura”, aseguró.

Días después, en la cancha del Estadio Nemesio Díez, las Águilas del América se fueron abajo en el marcador por un aparente error de Guillermo Ochoa. La anotación cobró especial relevancia porque pareció haberle dado la razón al comentarista televisivo debido a la mala salida y falta de comunicación que entabló con su línea defensiva.

23 minutos bastaron para que Guillermo Ochoa le diera la razón a Martinoli. 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/iXp5DiVajq — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) October 20, 2022

En el minuto 23, durante una jugada a balón parado, Leo Fernández envió un centro al corazón del área en el lugar preciso donde la injerencia del arquero y los defensores choca jerarquías. El portero dio algunos pasos, pero no saltó a tiempo para rechazar el balón. En ese instante, aprovechando el desajuste, Haret Ortega impulsó el balón y marcó el primer tanto.

Minutos después, Ochoa no logró impedir una pena máxima, pero las palabras de Martinoli volvieron a tener eco en la que pudo haber sido la tercera anotación para los mexiquenses. En un contragolpe, Camilo Sanvezzo logró vencer a Paco Memo a pesar de su achique, pero el cuerpo arbitral decidió anular la anotación después de corroborar la posición adelantada del artillero.

En ese sentido, usuarios en redes sociales recordaron las palabras de Martinoli al término del encuentro. Algunos se limitaron a adjuntar el fragmento de su entrevista con el momento del error del arquero, aunque otros tantos compararon los gestos más soberbios del entrenador José Mourinho con el comentarista para reivindicar la razón que tuvo en sus comentarios.

Otro sector de los inconformes se burló de las cualidades de Guillermo Ochoa e hicieron especial énfasis en sus guantes. En tanto, aprovechando la presencia de Gerardo Martino en el recinto deportivo de Toluca, Estado de México. Algunas personas aseguraron que el seleccionador argentino convocará a Guillermo Ochoa a pesar de los errores que evidenció en los primeros noventa minutos.

Con el marcador en su contra, las Águilas entablarán el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca con la obligación de no volver a perder. Debido al criterio de desempate y a su posición en la tabla, a los pupilos del Tano Ortiz les basta con emparejar el marcador global o ganar para situarse en el partido más esperado del Apertura 2022.

