Yuri se arrodilló para mostrar cómo se disculpará cuando le demuestren que hizo comentarios homofóbicos

Pese a que en repetidas ocasiones la comunidad LGBT+ ha expuesto que se han sentido ofendidos por las ocasiones en que Yuri ha hecho comentarios contra ellos o en mofa, la cantante negó las acusaciones y se arrodilló para demostrar cómo se disculpará cuando le demuestren que ella ha lanzado comentarios homofóbicos.

Durante la conferencia de prensa de la próxima gira de Yuri, Euphoria Tour 2022, la cantante respondió a algunas preguntas que los medios le hicieron acerca de su carrera, así como de las controversias en las que se ha visto involucrada, entre ellas sus declaraciones sobre la comunidad LGBT+.

Y es que desde varios meses atrás la intérprete de Maldita primavera ha lanzado varios comentarios que se califican como homofóbicos, pues cuestiona a la comunidad o hace mofa de sus integrantes; sin embargo, cada que esto causa una controversia, Yuri niega alguna vez haber ofendido a este grupo.

En este contexto, este 19 de octubre, un reportero le preguntó a la jarocha si ella estaría dispuesta a ofrecer una disculpa a la comunidad LGBT+ por las repetidas ocasiones en que se ha hecho tendencia que las y los integrantes de este grupo así lo piden, ella respondió que no existe un motivo para hacerlo.

“Mira, si hubiera yo hecho algo, claro, ¡claro que yo pediría una disculpa!, ¿por qué no? Si soy cristiana, ¿en dónde está el cristianismo?, como mucha gente me dice, ¿verdad? (...) Que me digan en algún programa de televisión, que me lo saquen. ¿Dónde yo he dicho algo en contra de ellos?, porque no existe”

Sin embargo, dijo que en el momento en que le demuestren que hizo alguna declaración homofóbica, pedirá perdón arrodillada, por lo que inmediatamente se hincó frente a los medios presentes.

Yuri se hincó frente a los presentes durante su conferencia de prensa para mostrar lo que hará cuando le presenten los comentarios que ha hecho contra la comunidad LGBT+ (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Es todo de boca en boca. ‘Es que ella dijo’, y yo nunca he dicho nada. Saquen el programa donde yo he dicho, y cuando lo saquen, te prometo que así pido perdón. ‘El que se humilla será exaltado’, dice la Biblia, ‘y el que se exalta será humillado’. Así que yo no tengo ningún problema en pedir perdón porque soy una mujer que tengo a Cristo en mi corazón”

Las controversiales declaraciones de Yuri

Tan solo el pasado julio, durante uno de sus conciertos, la intérprete de Detrás de mi ventana, dijo entre risas: “Tanto hombre guapo que se está yendo al monte”, y cuestionó “¿por qué?”. Este momento fue captado por uno de los asistentes, quien lo compartió en TikTok y se volvió viral, causando cientos de críticas.

“Debería de respetar los gustos de cada quien”, “y solo se desquita con la comunidad LGTB”, “Yuri La Menos, adiós a miles de seguidores de la comunidad en 3,2,1″, fueron algunos de los comentarios que hicieron internautas en redes sociales.

Pese a las acusaciones que ha enfrentado la cantante, ella continúa asegurando que la comunidad la quiere y por ello utilizó su bandera en uno de sus videos musicales (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Anteriormente, en 2015 hizo una de las declaraciones que más acusaron controversia, pues además de que apoyó la película PINK, en la cual se recalca la idea de que las familias del mismo sexo no deberían poder adoptar, ella declaró en entrevista para CNN:

“A lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor dentro de mi fe hay algo que me frena, pero no quiere decir que no los ame”, respecto a su opinión y al hecho de que apoyó a dicha cinta.

Otra de sus polémicas declaraciones fue a finales de 2021; en entrevista con Escorpión Dorado, recordó que en su juventud tuvo un novio que le confesó que era gay. Aseguró que esto fue “horrible, horrible”, pero no por los sentimientos que tenía hacia su entonces pareja, sino porque “me preocupé. No, deja tu eso, me fui a hacer análisis”, dando a entender que por el hecho de que su pareja era homosexual pudo haberle transmitido alguna enfermedad.

