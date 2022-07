Yuri desató críticas por comentario sobre la comunidad LGTB+: “Tanto hombre guapo que se está yendo al monte”

En los últimos años, la cantante ha estado en el ojo del huracán por sus opiniones sobre preferencias sexuales. (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Una vez más, Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, está envuelta en la polémica por opinar sobre la comunidad LGTB+. En esta ocasión, la reconocida cantante veracruzana recibió una lluvia de críticas en redes sociales por las declaraciones que lanzó sobre las preferencias sexuales de hombres homosexuales durante una de sus presentaciones y, como era de esperarse, sus comentarios fueron tachados de tener una connotación homofóbica.

En las últimas horas se viralizó un TikTok de la cuenta @chismenolikeoficial sobre uno concierto de Yuri. En el fragmento audiovisual se puede apreciar a la intérprete de éxitos como Maldita primavera, Ya no vives en mí, Detrás de mi ventana y Ella más que yo sobre el escenario, luciendo un traje multicolor en referencia al concepto artístico que lanzó con su último proyecto discográfico, Euforia.

La presentación aparentemente iba por buen camino y, como suelen hacer muchos cantantes, Yuri decidió hacer una pausa para platicar con el público sobre temas relacionados con sus canciones. Sin mencionar las palabras gay, homosexual, comunidad LGTB, orientación o preferencia sexual, la veracruzana lamentó que muchos hombres guapos se están “yendo al monte”.

En distintas ocasiones, la cantante ha asegurado que no es homofóbica. (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Hay tanta escasez de hombres... ¿verdad chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte. Yo a veces miro el cielo y digo ¿Por qué? por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo al monte, por qué Ricky Martín, señor. Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz, por ejemplo.

El remate que utilizó la cantante provocó algunas risas entre el público, pero la mayoría permaneció en silencio mientras simulaba que lloraba como La Chilindrina. Tras notar que su intervención no fue bien recibida, Yuri continuó con su concierto. No obstante, sus declaraciones fueron recuperadas por algunos asistentes, quienes no dudaron en compartirlas en redes sociales, donde los usuarios nuevamente lamentaron la postura de la artista sobre la comunidad LGTB+.

“Le dijeron que no podía hundir más su carrera y lo tomó como reto”. “Debería de respetar los gustos de cada quien”. “Pero ahí están apoyándola muchos ¿verdad?”. “y solo se desquita con la comunidad LGTB”. “Ricky Martín contigo se aburriría”. “Yuri La Menos, adiós a miles de seguidores de la comunidad en 3,2,1”. “¿Quién le hizo tanto daño?”, escribieron en TikTok.

Hace unos meses tuvo que posponer sus presentaciones en la CDMX, pero muchos aseguraron que lo hizo por baja venta de boletos a consecuencia de su postura sobre la comunidad LGTB+. (Foto: Euforia Tour 2022)

Aunque muchos usuarios arremetieron contra Yuri, otros la defendieron bajo el argumento de que es su opinión y merece respeto porque existe libertad de expresión.

“Es su opinión deben respetar lo que cada quien piense, cada quien es libre”. “Tiene derecho a pensar y decir lo que quiera. El que piensa lo contrario quiere que se le respete”. “Todos tenemos libertad de expresión, así que la señora tiene derecho de decidir lo que ella quiera. Yo no le veo ningúna falta de respeto”. “Son sus ideas y puede expresarlas”, escribieron.

Esta no es la primera vez que la veracruzana es señalada de homofóbica, su inesperada presentación en La Más Draga -reality disponible en YouTube- y sus declaraciones en entrevistas con Adela Micha y el Escorpión Dorado también fueron mal recibidas por la comunidad LGTB+. Ante toda esta situación, la cantante ha asegurado que no se considera una persona homofóbica y solo comparte su opinión.

(Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Yuri usó la bandera LGBT+ en su nuevo videoclip

Fue hace unos días cuando la intérprete de 58 años lanzó el videoclip de su nuevo sencillo, Euforia. Lo que más llamó la atención de los usuarios de YouTube fue que dentro del fragmento audiovisual aparece la bandera de la comunidad LGTB+, lo que provocó críticas debido a la percepción que se tiene de la veracruzana.

“Si te peinamos, maquillamos o bailamos para ti ahí sí existimos, pero no se nos ocurra casarnos o adoptar porque ahí sí no #Yurilamenos”. “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices NUESTRA BANDERA, siendo la persona que eres”. “No queremos una mugrosa canción, queremos una gran disculpa pública Yuri! #YuriLaMenos”, escribieron en la sección de comentarios.

