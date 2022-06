Yuri recalcó no ser homofóbica: “La comunidad me quiere”

La cantante se encuentra en los preparativos de su "Euforia Tour" (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Yuri se encuentra preparando su próxima gira de conciertos Euforia Tour, con la que luego de cinco años volverá a los escenarios del país para reencontrarse con sus admiradores.

Y para ello, la intérprete veracruzana se encuentra grabando los materiales audiovisuales que presentará en sus conciertos, en los que suele cambiar de look en múltiples ocasiones, además de emplear distintas temáticas de acuerdo a sus canciones y ejecutar coreografías con un numeroso cuadro de bailarines.

Ahora, durante la grabación de uno de esos promocionales, Yuri platicó con la prensa y contó qué esperará el público en su nueva gira de presentaciones. Ataviada con una reveladora indumentaria fosforescente y desde un foro ambientado “galácticamente”, la cantante de Hombres al borde de un ataque de celos declaró:

La gira marca el regreso a los escenarios de la artista tras cinco años (Foto: Euforia Tour 2022)

“Ese es el chiste, tenemos el deber de que cada que tú montas un show sorprender y hay que aprenderle a las gringas, no soy malinchista pero nos dan cátedra de montar shows, qué peluca se va a poner, por dónde va a salir, ese es el chiste”, dijo a Multimedios en un descanso desde un foro en el oriente de la Ciudad de México.

La llamada “jarocha consentida” aseguró que en su próximo espectáculo su público podrá disfrutar de innovaciones tecnológicas y un despliegue atractivo de luces y escenografía, además de la participación de cantantes invitados, de manera presencial y virtual.

“Obviamente voy a presentar parte de mi teconología, cantaré con artistas invitados presenciales y otros a través de la pantalla a todo color”, adelantó.

La cantante expresó que sus bailarines deben mantenerse delgados durante la gira (Fotos: Cuartoscuro/ Instagram/@oficialyuri)

Yuridia Valenzuela Canseco, su nombre completo, se dijo aliviada de la disautonomía que ha presentado derivada de su infección de COVID-19. Ya en meses pasados Yuri había destapado que la enfermedad le dejó una rara secuela que no le permite una concentración plena en su día a día.

“Gracias a Dios tengo uno por ciento de disautonomía, ya no me tomo medicinas solo tengo ansiedad cuando tengo mucho estrés, pero nada más”, aseguró la intérprete.

Por otro lado, y en el marco de las celebraciones del mes del orgullo en la diversidad sexual, Yuri volvió a reiterar que no se considera homofóbica, esto luego de que ha sido señalada en múltiples ocasiones por un sector del público que no ha visto con buenos ojos algunas declaraciones de la artista.

Desde 2016, Yuri ha sido señalada por presunta homofobia (Foto: Instagram/@oficialyuri)

“La comunidad me quiere y en mi nuevo video (Euforia) les tengo una sorpresa y hay parte de la comunidad que no me quiere, muy respetable, ni estoy en contra de ellos, pero tenemos el derecho de pensar, hay libre albedrío, pero de eso a que sea homofóbica no, los quiero muchísimo”, aseguró la famosa.

Los señalamientos de homofobia por parte de la cantante surgieron desde 2016, cuando promocionó en sus redes sociales la película Pink, cuyo mensaje pretende disuadir a las parejas homosexuales de adoptar un hijo y conformar una familia. El hecho hizo enojar a la comunidad LGTB+.

En una entrevista con Camilo para la cadena CNN, la intérprete comentó lo siguiente: “Ese punto es difí­cil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una pelí­cula que habló de esto, quiero ser muy clara, en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí­ en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable”, explicó.

La cantante aún sufre disautonomía, secuela derivada de su infección por COVID-19 (Foto: @oficialyuri)

Aunque esta no es la única ocasión en que se ha visto envuelta en este tipo de comentarios, pues en el 2015 habí­a mencionado lo siguiente:

“A lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor dentro de mi fe hay algo que me frena, pero no quiere decir que no los ame”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: