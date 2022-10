Christian Martinoli tundió a Werevertumorro por comentarios en su contra

Werevertumorro intentó defender a Memo Ochoa de los ataques de Christian Martinoli

Christian Martinoli y el creador de contenido conocido como Werevertumorro se convirtieron en el centro de atención en las redes sociales luego de enfrascarse en una acalorada discusión. Durante una entrevista con el periodista Enrique Garay, el cronista de Azteca Deportes arremetió contra el portero Guillermo Ochoa por no haber triunfado en Europa. Aunque Gabriel Montiel intentó revirar el comentario del narrador, se llevó una respuesta que dividió la opinión de los seguidores.

Luego de que se diera a conocer el fragmento de las declaraciones donde Martinoli cuestionó las cualidades de Memo Ochoa en el arco, Montiel utilizó su cuenta verificada de Twitter y emitió un cuestionamiento dirigido al personaje de Los Protagonistas sin mencionar su nombre. En sus líneas insinuó que el fracaso también puede estar presente en las mesas de los cronistas deportivos.

“Cuando un comentarista o analista critica a un jugador mexicano por ser malo, mediocre, sin capacidad y sin hambre de éxito por jugar en México o fracasar en Europa o la MLS ¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que, en lugar de estar trabajando en otro país con mejores analistas o torneos de mejor futbol ellos decidieron quedarse sólo en México narrando al Mazatlán en lugar de buscar narrar y analizar al Madrid o al Chelsea?”, escribió en su perfil @werevertumorro.

Saludos mi @werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos. — Christian Martinoli (@martinolimx) October 19, 2022

El tuit comenzó a circular entre los usuarios, quienes insinuaron que el comentario pudo haber sido dedicado al compañero de Luis García. En ese sentido, mientras algunas personas le daban la razón y otras tantas no dieron crédito a su cuestionamiento, el presunto aludido apareció para responder a las palabras del influencer mexicano.

“Saludos, mi Werevertumorro. Voy por mi séptimo mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos”, respondió el perfil conocido como @martinolimx.

Cabe mencionar que Gabriel Montiel recién fue contratado por la empresa TUDN para colaborar con ellos en la cobertura del Mundial de Qatar 2022. En tanto, algunos minutos después de haber difundido la respuesta comenzaron a circular las reacciones de los usuarios. La mayor parte favoreció a la postura del líder de Azteca Deportes, pues consideraron que su respuesta superó de manera notoria a los señalamientos de su interlocutor.

sin capacidad y sin hambre de éxito por jugar en México o fracasar en europa o la MLS... ¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que en lugar de estar trabajando en otro país con mejores analistas o torneos de mejor futbol ellos decidieron — GABO MONTIEL (@werevertumorro) October 19, 2022

Al notar la ola de comentarios, Gabriel Montiel respondió a Martinoli aunque intentó disfrazar su ataque al afirmar que su publicación fue dirigida también a otros personajes como Álvaro Morales y Paco Villa, mientras que la pregunta tuvo como destinatarios a sus seguidores.

“El pedir una entrevista no me hace menos. Se admira tu trabajo y se agradece al igual que los consejos que me pedías de redes. Supongo es tema de la edad y los nuevos que vamos entrando en este p*do”, respondió @werevertumorro.

"Ochoa":

Por la crítica de @martinolimx acerca de Guillermo Ochoa.pic.twitter.com/uNoq5vLC3g — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 19, 2022

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre Memo Ochoa?

Durante una entrevista con Enrique Garay, el narrador de Azteca Deportes catalogó al arquero de la Selección Mexicana como “un portero de equipo chico”. Como argumento, recordó su paso por equipos como el Ajaccio de la Ligue 1, así como el Málaga y el Granada de España, donde llegó a ser el arquero más goleado.

“Empezó a acondicionarse y se puso cómodo con sus vicios técnicos que no trató de mejorar porque abajo de los tres postes es una figura (…) tienes un gran mundial, juegas en Europa, hablas francés ¿tú no crees que el Lyon o el Olympique de Marsella pudieron haberlo agarrado y que no jugara en el último lugar? Ya llevaba tres años en la liga de Francia, habla francés, está adaptado, ataja constantemente ¿consideras que no hubo visoria extrema para llevárselo? Lo que vieron fueron sus deficiencias”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: