Se inundó refinería en Dos Bocas y la oposición se lanzó contra AMLO

Inundación en refinería de Dos Bocas (Foto: Twitter)

Luego de las fuertes lluvias registradas durante la noche del pasado lunes y la madrugada de este martes 18 de octubre, la refinería ubicada en Dos Bocas, Tabasco, presentó inundaciones que alcanzaron el medio metro de altura, según los reportes en redes sociales.

De acuerdo con diversas imágenes y videos en redes sociales, los trabajos al interior del complejo fueron frenados debido a la cantidad de agua. Incluso, también se ve a diversos vehículos y maquinaria sumergidos.

No obstante, pese al material visual que circula en la red, la secretaría de Energía, Rocío Nahle, publicó fotografía de las instalaciones -presuntamente de esta mañana- en las que no se percibe la inundación. Fuera de ello, ninguna autoridad se pronunció al respecto.

#DosBocas bajo el agua. En la noche al paso del frente frío por las costas de #Tabasco la obra de la refinería se inundó. 👇🏻 pic.twitter.com/KIq69IJkWb — Toño (@_antonioleyva) October 18, 2022

Debido al percance, diversas voces de la oposición política al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se lanzaron contra la administración federal, quienes también han criticado el proyecto energético de AMLO por considerarlo, entre otras cosas, “regresivo”.

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa tundió al actual gobierno luego de darse a conocer las imágenes de la inundación. “Crónica de una necedad: tiraron 300 hectáreas de mangle (lo cual es un crimen ambiental) para construir el bodrio en zona pantanosa e inundable. Sí podía saberse, se les dijo”, redactó a través de su cuenta de Twitter.

Y es que la Refinería Olmeca, desde el inicio de su construcción presentó diversos encharcamientos a causa del terreno en el que se ubica, por lo que en el lugar se ha recurrido al uso de bombas de desazolve con el fin de extraer el agua atrapada debajo del complejo.

Fotos en este momento de la refinería Olmeca en #DosBocas.

( porque lo pidieron) 👇👇 pic.twitter.com/F0oxWffINm — Rocío Nahle (@rocionahle) October 18, 2022

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), este megaproyecto insignia del gobierno de López Obrador, desde el principio mostró irregularidades derivadas de la “falta de planeación” y la opacidad al rededor del proyecto.

La refinería, inaugurada el pasado 1 de julio (a cuatro años de que AMLO ganó la presidencia), incluso presentó un sobrecosto de entre el 38% y el 50%, el cual fue reconocido por el propio Ejecutivo federal.

Y si mejor hacen una presa en Dos Bocas y generan electricidad?



INEPTOS! NO PODÍA SABERSE🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/v7x07LHcXv — Max Kaiser (@MaxKaiser75) October 18, 2022

Fue en ese marco que el mes pasado, el coordinador de Acción Nacional (PAN) en el senado, Julen Rementería criticó al proyecto y a su encargada, Rocío Nahle, a quien reprochó el defender “a punta de tuitazos y comunicados escuetos” que el complejo se encharca a cada rato.

“Aún no funciona la refinería Dos Bocas, pero ya estamos viendo el desastre que es. Una obra nueva ahí, en esa región de Tabasco, sabiendo todo México cómo llueve ahí”, expresó, al tiempo que también se dejó ir contra AMLO: “Según López Obrador, el sobrecosto es porque no estaban contemplados el equipamiento, la construcción de un gasoducto (...) Y ahora qué nos van a decir o a justiciar, ¿que la inundación se dio porque no había drenaje suficiente?”.

Les está quedando espectacular el lago de Texcoco… 🙄



Perdón, la refinería de agua de Dos Bocas. 🤣 pic.twitter.com/KhjGWFnmAe — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) October 18, 2022

Entre las críticas que surgieron tras darse a conocer las imágenes de la presunta reciente inundación, se le reprochó al gobierno federal la cancelación del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto insignia de Enrique Peña Nieto, bajo el argumento de ser construido en una zona inestable y causar daño ambiental.

Por su parte, diversos usuarios en redes sociales también aprovecharon para lanzar sus críticas bajo irónicos comentarios como: “Dos Bocas tiene más agua que gasolina”, “Un aplauso para el gobierno de la 4T que por fin pudo terminar una obra, el Parque Acuático Dos Bocas” o “Tenemos la primera refinería acuática del mundo mundial”.

