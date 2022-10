La ácida crítica de Denise Dresser contra AMLO por inundaciones en refinería Dos Bocas

Denise Dresser arremetió en contra del presidente López Obrador tras reportarse una inundación en la refinería Olmeca (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga y escritora, Denise Dresser, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras reportarse una inundación en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

Y es que el pasado 19 de octubre usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos para denunciar que uno de los proyectos prioritarios de la llamada Cuarta Transformación (4T) permanece completamente inundado debido a las fuertes lluvias que ha dejado la Onda Tropical 27 en concatenación con el Frente Frío No. 4.

Uno de los audiovisuales fue compartido por la escritora, quien en su cuenta de Twitter reprochó al mandatario federal por planear una obra pública “de mala manera”, ignorar riesgos señalados por especialistas y contratar a los “cuates” para la construcción de la infraestructura.

Cuando planeas obra pública de mala manera, ignoras riesgos señalados, contratas a tus cuates, inauguras sin haber terminado, evitas estudios costo/beneficio, eriges obras faraónicas, ocultas información y malgastas recursos de los mexicanos



Así Dos Bocas pic.twitter.com/3Mpup07uKf — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 20, 2022

En el mensaje, la politóloga afirmó que la inundación en la refinería también se da por ser inaugurada sin estar terminada, ocultar información y “malgastar” los recursos de los mexicanos.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se lanzaron en contra del presidente López Obrador y su mega proyecto.

“Destruyeron el manglar”, “Ahora la naturaleza se está vengando. Y con este antecedente seguro al Tren Maya le va a pasar lo que al metro de la CDMX” y “Nada que agregar, lo peor es que cuando pensamos que tocamos fondo, la 4T nos sorprende”, fueron algunas de las respuestas.

Inundación en la refinería Dos Bocas

L refinería en Dos Bocas, Tabasco, se volvió a inundar (Foto: Twitter/@AXL__tw)

Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, posteó un video en el que un trabajador asegura que, a pesar de las fuertes lluvias, las operaciones se desarrollan con normalidad.

“El Ingeniero Héctor Ruiz uno de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca en #DosBocas nos envía este video del día de hoy”, escribió la funcionaria en sus redes sociales.

“Soy Héctor Ruiz, gerente de proyecto para la Refinería Olmeca. Estamos en este momento en las vialidades y dentro de las plantas y como verán, con respecto a las lluvias extraordinarias que hemos tenido durante la semana, afortunadamente seguimos trabajando en las condiciones para poder seguir adelante con nuestras actividades”, se escucha decir al trabajador.

El Ingeniero Héctor Ruiz uno de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca en #DosBocas nos envía este video del día de hoy. 👇👇 pic.twitter.com/EZDxe45c2T — Rocío Nahle (@rocionahle) October 19, 2022

No obstante, trabajadores señalaron en videos que no pueden continuar laborando debido a que la refinería se encuentra inundada. “El personal ya no se va a bajar del autobús, porque está esperando instrucciones y se van a retirar, ya en el área de trabajo ya no queda personal, ya se recogió todo”, relató uno de los trabajadores.

En los audiovisuales compartidos por los empleados, se observan a personas que caminan por una zona donde el nivel del agua les llega hasta las rodillas, mientras que en otras zonas de la refinería se puede ver que la inundación impide el tránsito de los vehículos, alcanzando a llegar a zonas donde la construcción de la refinería está inconclusa.

🔴 Inundada!, así se encuentra en estos momentos la obra de #DosBocas por los estragos del frente frío número 4 que azota en #Tabasco #TeLoDijoToño 🔊👇🏻 pic.twitter.com/5pLf1OpAyU — Toño (@_antonioleyva) October 19, 2022

Por ello, al igual que Denise Dresser, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, arremetió en su red social contra el actual jefe del Ejecutivo federal.

“Crónica de una necedad: tiraron 300 hectáreas de mangle (lo cual es un crimen ambiental) para construir el bodrio en zona pantanosa e inundable. Sí podía saberse, se les dijo”, manifestó en su cuenta oficial de Twitter.

