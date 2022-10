Por segundo día consecutivo se inundó refinería en Dos Bocas, Tabasco

Refinería en Dos Bocas, Tabasco, se volvió a inundar (Foto: Twitter/@AXL__tw)

El pasado martes circularon en redes sociales diversas imágenes y videos de las instalaciones de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Ahora, se reportó otra inundación por segundo día consecutivo, según diversos materiales colgados a través de redes sociales.

Y es que, derivado de las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad ocasionadas por la Onda Tropical 27, la tormenta Karl y el Frente Frío No. 4, el complejo se ha visto afectado al grado de presentar una crecida de hasta medio metro de altura.

En los diversos videos difundidos en la red se observa las instalaciones de la refinería en construcción bajo el agua, por lo que los trabajos tuvieron que ser suspendidos, según testimonios de los trabajadores en la zona.

Además del video aquí adjunto, me están confirmando algunos trabajadores que efectivamente ya retiraron a todos las personas de las zonas inundadas, que son varias y muy extensas. pic.twitter.com/xJNz2BfJee — Axel Belfort (@AXL__tw) October 19, 2022

Sin embargo, pese a las evidencias difundidas por cibernautas, la secretaria de Energía (Sener) y responsable del proyecto energético de la actual administración, Rocío Nahle, volvió a salir a desmentir la inundación en el proyecto. Cerca de las 15:30 horas colgó un video a través de su cuenta de Twitter donde uno de los ingenieros del proyecto mostrar las condiciones del lugar, sin aparente agua alrededor.

“El Ingeniero Héctor Ruiz de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca en Dos Bocas nos envía este video del día de hoy”, escribió Nahle. “Soy Héctor Ruiz, gerente de proyecto para la Refinería Olmeca. Estamos en este momento en las vialidades y dentro de las plantas y como verán, con respecto a las lluvias extraordinarias que hemos tenido durante la semana, afortunadamente seguimos trabajando en las condiciones para poder seguir adelante con nuestras actividades”.

El Ingeniero Héctor Ruiz uno de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca en #DosBocas nos envía este video del día de hoy. 👇👇 pic.twitter.com/EZDxe45c2T — Rocío Nahle (@rocionahle) October 19, 2022

De acuerdo con el arquitecto Alex Belford, fue después del mediodía de ese 19 de octubre que, tras comenzar de nueva cuenta las lluvias, la refinería comenzó a inundarse. Además, aseguró que algunos trabajadores de la zona le confirmaron que todas las personas fueron retiradas de los lugares afectados al interior de las instalaciones.

Según el arquitecto, las razones de las constantes inundaciones se deben a las fallas en el estudio y proyecto hidrológico. Por medio de un hilo de Twitter explicó que las emergencias sufridas en el lugar se deben a problemas en el diseño del proyecto topográfico, ya que se construyó “demasiado cerca de la cota de seguridad contra inundaciones cotidianas en Dos Bocas”.

“Es posible construir sobre un manglar, para la ingeniería todo es posible, el asunto es si uno está dispuesto a pagar los altísimos costos de esas soluciones. Dos Bocas no las pagó (...) Me parece que el problema de acumulación de agua no es un asunto de refinación o temas de especialidad en instalaciones de hidrocarburos (está muy alejado de esa área), sino de ingeniería hidráulica y civil elemental para un proyecto de este tipo”, aseguró Belford.

#Video 🚨👇🏻😱 Así relatan trabajadores de la #refineria de #DosBocas la suspensión de labores a causa de las inundaciones en la zona donde se construye la obra insigne de @lopezobrador_ ¿También lo desmentirá la @rocionahle ? pic.twitter.com/5wo2mTTA1y — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ (@Mr_Civico) October 19, 2022

En tanto, pese a que Rocío Nahle negó la emergencia acontecida, en redes sociales criticaron a la funcionaria por “maquillar” la situación. Incluso se publicó otro videoclip en el que un trabajador informa que las personas al interior fueron desalojadas.

“El personal ya no se va a bajar del autobús, porque está esperando instrucciones y se van a retirar, ya que en el área de trabajo ya no queda personal, ya se recogió todo”, relata el empleado mientras graba la cantidad de agua bajo la unidad de transporte llena de trabajadores.

