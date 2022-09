“Esto sí es traición a la patria”: Jorge Triana se lanzó contra AMLO por sobrecosto de Dos Bocas

Jorge Triana arremetió en contra del presidente López Obrador tras reconocer el sobrecosto que tuvo la refinería Dos Bocas (Fotos: Cámara de Diputados//Cuartoscuro)

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras reconocer el sobrecosto que tuvo la construcción de la refinería Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

El pasado miércoles 31 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el legislador del blanquiazul reprochó al mandatario federal por gastar casi “medio billón de pesos” en la construcción de una refinería “que no refina”.

En el mensaje, Triana Tena indicó que si la obra prioritaria de la llamada Cuarta Transformación (4T) llega a funcionar, será cuando el combustible fósil se utilice menos, lo que a su parecer, eso sería una “traición a la patria”.

Triana reprochó al mandatario federal por gastar casi “medio billón de pesos” en la construcción (Foto: Twitter/@JTrianaT)

“MEDIO BILLÓN DE PESOS para construir una refinería que no refina, y que si llega a refinar, lo hará cuando el uso de combustibles fósiles vaya en picada. Esto sí es TRAICIÓN A LA PATRIA”

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios salieron en defensa del mandatario federal, mientras que otros criticaron la construcción de la refinería.

“Para refinar y tener gasolina que ya no se necesita para cuando la terminen y que nos saldrá más cara, que lo que podríamos ahorrar con ese elefante blanco”, “Y toda la derecha llorando porque todo ese dinero era para sus cuentas bancarias” y “Aunque no refine es una refinería, NO una bardita que costó lo mismo”, fueron algunos de los comentarios.

López Obrador reconoció que hubo un sobrecosto en la construcción de la refinería (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Y es que la mañana del pasado 30 de agosto, el presidente López Obrador reconoció que hubo un sobrecosto en la construcción de la refinería debido a que “no se contempló los equipos que se necesitaban”.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que el incremento del presupuesto de la obra se debió a que no se contempló el uso de algunos equipos para su construcción.

Lo anterior, ocasionó que la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ampliará el presupuesto hasta llegar a los más de 20 mil millones de dólares, es decir, casi 400 mil millones de pesos.

AMLO pidió a los mexicanos estar tranquilos, ya que, aseguró, ningún funcionario aprovechó el sobrecosto para hacer negocio (Foto: Presidencia)

Pese a esto, el mandatario federal pidió a los mexicanos estar tranquilos, ya que, aseguró, ningún funcionario aprovechó el incremento del presupuesto para hacer negocio, ni se detectaron actos de corrupción.

“Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Pero tienen que ustedes estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción”, manifestó en su momento.

Afirmó, con lo anterior, que la administración de la Cuarta Transformación no es como los anteriores sexenios que “robaban”; señaló, además, que la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, es una mujer “íntegra y honesta”.

Integrantes de la oposición arremetieron en contra del jefe del Ejecutivo por el aumento del presupuesto (Foto: Twitter/@JLozanoA)

En este contexto, y al igual que Jorge Triana, varios integrantes de la oposición arremetieron en contra del jefe del Ejecutivo por el aumento del presupuesto.

Tal fue el caso el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, quien en su red social ironizó en que el gobierno de Morena implementa una austeridad tan “eficiente y congruente” que tiene que gastar casi 20 mil millones de pesos más por la construcción de la refinería.

“Aquí una prueba más de la eficacia, eficiencia y congruencia de la austeridad republicana de este miserable régimen. #DosBocas #MorenaNoSabeGobernar #CuartoInformedeGobierno”

