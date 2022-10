Galilea Montijo reveló la razón de su permanencia en Hoy: “Hasta para decir estupideces hay que tener talento”

Galilea ingresó a Hoy en 2008 y desde entonces forma parte del cuadro principal de conductores (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo comenzó su carrera en Televisa desde hace más de dos décadas y ha participado a través de este tiempo en diversas producciones como Pequeños gigantes, Big Brother VIP y por supuesto, Hoy, donde ha permanecido como parte del cuadro de conductores principales de la emisión desde 2008.

Y aunque en 15 años ha recibido ofertas para integrarse a otras producciones, o incursionar en las telenovelas, la conductora ha sido fiel al matutino de Televisa por distintas razones de peso, así lo aseguró la tapatía en otro programa en el cual participa desde hace unos meses: Netas divinas.

En la emisión de Unicable, Daniela Magún le preguntó a Galilea la razón por la que ha permanecido en el programa tantos años, siendo que en todo este tiempo han desfilado múltiples figuras en el matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez y presentado también por Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Raúl El Negro Araiza.

Sin pensarlo mucho, la oriunda de Guadalajara respondió que “para pagar la tarjeta de crédito”, entre risas, pero más adelante explicó que existen muchos motivos para seguir al frente de Hoy, y uno de ellos es apoyar económicamente a su familia y a uno de sus sobrinos.

“Me motiva mucho la estabilidad en mi familia porque yo aparte de ver por mi hijo tengo una ‘fundación’ en Guadalajara, que es mi familia, verlos bien, saber que van a estar bien económicamente, mi mamá”.

Galilea compartió que apoyar a su sobrino en sus estudios la llena de orgullo. “Le estoy pagando su carrera de médico, entonces cada que me manda una fotografía, me hace sentir como la tía gallina, eso me motiva muchísimo”.

Además de sus motivos familiares, Galilea indicó que le entusiasma ver que su hijo Mateo se siente orgulloso de ella al verla a cuadro en la pantalla de televisión, además de que el sueldo que percibe en el programa de Televisa le permite brindar una estabilidad económica a su hijo y apoyarlo en sus estudios.

“Ver la cara de mi chiquillo, de lo orgulloso que está. Cuando me voltea a ver con ese orgullo de ‘mamá estás en la tele’, y que se da cuenta. Cuando era chiquito (me preguntaba): ‘mamá, ¿por qué te piden fotos?’ Y esta parte de ver cómo disfruta mi trabajo, verlo bien, darle una estabilidad, que tenga escuela, toda esta parte que nos motiva de alguna u otra forma a las mamás todos los días a levantarnos temprano, a trabajar”, expresó.

Galilea añadió que parte de lo que ama de su labor diaria es “arrancar una sonrisa” a los televidentes y aunque algunos subestimen su trabajo, ella está segura de que hasta para eso se necesita talento.

“Dicen: ‘a poco te pagan por las estupideces que hacen’, hasta para decir estupideces hay que tener talento, yo siempre lo digo: ‘a ver párate tú y di las mismas estupideces de esta manera, con este ritmo, con este vestuario’”, concluyó entre risas.

Pero Galilea no es la única figura que lleva años al frente de Hoy, en días pasados Andrea Legarreta confesó que, aunque ama su labor en el programa, sí se ha visualizado en otra emisión si llegara a concluir su participación en el matutino.

“Sí me veo en otro lugar sin duda, hoy por hoy estoy muy agradecida de que, además ha sido parte de mi vida este programa y que todavía sigan considerándome para estar, pues es para mí un honor, es un lujo y hay que agradecerlo y valorarlo”, expresó ante los reporteros en un reciente encuentro.

Sin embargo, de experimentar en otro formato televisivo, Legarreta explicó que no sería en otro morning show, pues pese a que en algún momento llegó a considerarlo, ahora piensa diferente.

