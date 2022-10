A 20 años de Big Brother VIP, Galilea Montijo contó en qué gastó su premio: “Una lanototota”

A 20 años de su paso por Big Brother VIP, Galilea Montijo contó en qué gastó su premio (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo es una de las figuras más famosas de la pantalla mexicana y su imagen aparece desde hace varios años todos los días en el matutino Hoy, donde se ha convertido en una de las presentadoras emblema de la emisión.

Además, la oriunda de Jalisco es parte del cuadro de presentadoras de Netas divinas, además de que participará como una de las “investigadoras” en la próxima temporada del reality show ¿Quién es la máscara?, por lo que su exposición al aire se verá reforzada.

Dentro de la experiencia de Galilea en la pantalla de Televisa se cuentan sus participaciones como conductora en programas de telerrealidad como Pequeños gigantes y Va por ti. Sin embargo, la famosa de 49 años también ha participado como concursante en programas de concurso estilo reality, como Bailando por un sueño y Hazme reír y serás millonario.

Pero sin duda, uno de los proyectos televisivos que le dieron mayor proyección en los inicios de su carrera fue su participación en Big Brother VIP -la versión con famosos del clásico formato televisivo- pues en aquella emisión de 2002, “Gali” obtuvo el primer lugar, por lo que se ganó un automóvil y 500 mil pesos.

Recientemente la también empresaria de sus tiendas de ropa “Latin Gal” recordó su paso por el famoso programa de franquicia internacional. Fue en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook donde la tapatía reveló cómo fue su experiencia y en qué gastó el cuantioso premio que obtuvo.

“Fue una experiencia única, una experiencia que nunca voy a olvidar, ahora que está tan de moda encerrar a los famosos, es una locura, en aquel entonces arrancó siendo un experimento, raro en todos los sentidos, pero para mí al termino, fue una gran experiencia como ganadora, nunca supe lo que es estar nominada, entonces para mí era mucho nervio”, recordó la también actriz de la telenovela La verdad oculta.

Galilea Montijo logró obtener el primer premio: un auto del año 2002 y 500 mil pesos (Foto: Archivo)

Galilea le contó a sus seguidores que ella estaba segura de que quien se iba a alzar con el triunfo sería Facundo, esto porque puesto a que nunca estuvo nominada en el programa, no podía saber si contaba o no con el apoyo del público, además aseguró que en la final del programa “las porras hacia Facundo eran impresionantes”.

“No me imaginaba ser la ganadora, y las últimas semanas yo pedía que me nominaran para saber cómo estaba con el público. Yo pensé que el ganador iba a ser Facundo, cuando dicen ‘tercer lugar Arath de la Torre’, está increíble, pensé ‘yo me llevó el segundo lugar’, pero jamás imaginé que me llevaría el primero”, expresó la también polémica famosa.

Aunque ahora se rumora que Galilea Montijo es la conductora mejor pagada de Televisa, hace 20 años su fama era incipiente, por lo que el premio que obtuvo en Big Brother VIP fue para ella una gran alegría y lo veía como “una lanototota”, la que considera haberle dado un buen uso.

“Me regalaron un carro, de hecho Víctor Trujillo que era el conductor, cuando salgo me da las llaves del carro, y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces... Yo dije ‘pago un año por adelantado la renta de mi departamento’, el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito. Pude hacer muchas cosas, tampoco fue de ‘la mujer se volvió millonaria’, pero fue una lanota que a mí me ayudó muchísimo”, recordó la también modelo.

Además, Montijo narró que tras permanecer 29 días al interior de la famosa casa, tuvo que someterse a terapias psicológicas para volverse a incorporar a su rutina diaria.

