Alex Kaffie acusó a Galilea Montijo de intervenir teléfonos; aseguró que era un delito

Después de que Ana María Alvarado acusara a Verónica Castro de tener intervenido su dispositivo móvil, fue ahora el periodista Alex Kaffie quien señaló a Galilea Montijo como otra de las celebridades que supuestamente también incurre en este tipo de ilegalidades.

Todo sucedió durante un segmento en Sale el Sol, cuando Ana María Alvarado confesó que aparentemente Castro la llamó para cuestionarla por unas declaraciones que hizo y que podrían malinterprentarse ahora que atraviesa denuncias de presunto acoso sexual.

“Me llamó muy molesta y enojada para decir que ella nunca le ha dado dinero a nadie. Que se puede malinterpretar que le daba dinero a las chavas que la están involucrando en estos chats y en estos zoom. Entonces podría parecer que ella les daba dinero para algo a cambio”, comenzó a decir la presentadora.

En este sentido, Ana María Alvarado apuntó que ella le explicó a Verónica Castro que no tenía nada en su contra y, por el contrario, la había defendido durante las transmisiones en vivo.

“Muy enojada, una hora de reclamos y quedé de decir ayer y se me pasó. Entonces me acusó con Maxine Woodside, ‘dile que rectifique lo que dice’. Entonces la aclaración la hice allá, pero el comentario quedé que acá. Ya me mandó a decir que mis abogados y que tiene intervenido mi teléfono, lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién platico y obtengo información”, remarcó.

Fue tras esas declaraciones de Ana María Alvarado que Alex Káffie intervino rápidamente y no sólo concordó con el hecho de que intervenir dispositivos móviles era dentro del margen de la ilegalidad, sino que señaló a otra famosa que supuestamente hacía lo mismo que Verónica Castro.

“Qué bueno que mencionas lo del delito, una de esas que hacen lo mismo es Galilea Montijo de intervenir los teléfonos, eh”, acusó el conductor.

Cabe señalar que, hasta el momento, la conductora de Hoy no ha emitido ninguna declaración al respecto.

Cuál es la polémica de Verónica Castro

El pasado lunes 3 de octubre los presentadores Jorge Carbajal y El Filip, quienes conducen En shock, programa que se transmite en YouTube, señalaron a Verónica Castro por supuestamente invitar a algunas de sus fans a su casa en Acapulco y de hablar con ellas de temas de índole sexual; sin embargo, estas admiradoras serían menores de edad.

Debido a la naturaleza de los mensajes que presuntamente habría intercambiado con las niñas, que habría sido “subidos de tono”, según palabras de Jorge Carbajal, fue que la acusaron de presunto acoso.

Luego de que surgieron estas acusaciones, la actriz respondió a los presentadores a través de su cuenta de Twitter, negado que esto ocurriera y, además, señalando que lanzaron estas denuncias contra ella debido a que ellos buscarían “llevar un pan amargo a su casa”.

(Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Mírenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos, Dios mío”.

Aunado a ello, mencionó que una joven que habría compartido la información de los mensajes y videollamadas que mantenía con sus fans, estaría recibiendo dinero para hablar mal de ella.

