Tudieron a Flor Rubio por recomendarle a Televisa reducir el tiempo de Galilea Montijo al aire

Una vez más, Flor Rubio se encuentra en el ojo del huracán, pues aunque la famosa conductora de Venga la Alegría generalmente da de qué hablar con sus opiniones sobre los artistas de la farándula mexicana, en esta ocasión, una polémica recomendación que hizo a Televisa respecto al tiempo que Galilea Montijo permanece en el aire, fue suficiente para que se hiciera acreedora de múltiples críticas.

Todo sucedió desde TikTok, donde Rubio compartió un clip platicando sobre el programa de Televisa llamado ¿Quién es la máscara? en el cual, la presentadora de Hoy funge como “investigadora”.

“Me di cuenta que a los pocos minutos (de que iniciara el programa) su nombre, entre otras cosas del programa, se hizo tendencia. Y si bien hay muchos comentarios del público apoyándola, porque es una conductora muy amada en este país, porque además de talentosa es bonita, graciosa, tiene muchas cualidades, pero había muchos otros comentarios que hablaban de que verían a Galilea prácticamente todos los días de la semana”, dijo Flor.

En este sentido, la famosa recordó que Montijo no sólo participa de lunes a viernes en Hoy, sino que también está presente en Netas Divinas de Unicable y actualmente los domingos en el nuevo show de la televisora.

“Yo creo que siendo Galilea la estrella más importante que tiene Televisa y seguro con un contrato muy importante, yo creo que hay que cuidarla, no ponerla a trabajar todos los días. Cuidar y administrar esa imagen que es tan importante, que les es tan familiar para el público aquí en México. Sobreexponerla, más que ayudarla por supuesto le perjudica porque la expone y el público tiene demasiadas oportunidades de cansarse de verla en la pantalla siendo ella tan talentosa”, concluyó.

Ante esto, el Tiktok de Flor Rubio rápidamente se viralizó y usuarios de esta red social no tardaron en lanzar miles de reacciones, aunque, muchas de ellas fueron para mostrar su desacuerdo con la opinión de la conductora.

“Lo que le sobra es carisma y no aburre al contrario le da una chispa en la máscara”. “Pues a mi no me cansa, prefiero alguien con experiencia y no alguien que ni caiga bien”. “Los mexicanos trabajamos entonces no la vemos todos los días. Me gusta verla me alegra su personalidad”, son algunas de las menciones.

Pero la situación no terminó ahí, pues varios cibernautas compararon el caso de Galilea Montijo en Televisa con el de Capi Pérez en TV Azteca.

“El capi es igual en TV Azteca ! Te invito a hablar también de tu empresa”. “Es como el Capi en Azteca. Porque no hablas de eso?”. “y porque no hablas del capi o en su momento de la cuburu? jajja”. “Que opinaría @capiperez? A el lo vemos todos los días en Tv Azteca y x muchas mas horas.. Q opinas de eso Flor Rubio??”, colocaron.

Capi Pérez no se quedó callado y también apareció en la caja de comentarios para hacer uso de su ya reconocido sentido del humor para señalar: “Soy el Galileo”.

Cabe señalar que, hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre las declaraciones que Flor Rubio hizo sobre ella y su papel en la nueva edición de ¿Quién es la máscara?

