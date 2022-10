Justicia para Jorge Iván; el estudiante murió tras golpiza de presuntos familiares de autoridades de Zacatecas

(Foto: Especial)

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), amigos y familiares de Jorge Iván Ávila Correa se manifestaron esta tarde del martes, para exigir a las autoridades que se haga justicia para el joven que falleció tras ser golpeado por varios sujetos, supuestos hijos de autoridades de la entidad, al salir de un bar.

Al recorrer las calles del Centro Histórico los inconformes pidieron que se castigue a los responsables de haber dado una golpiza que derivó en la muerte del joven. De acuerdo con un amigo de Jorge Iván, quien pidió no ser identificado, y dio una entrevista colectiva durante la marcha, 7 sujetos fueron quienes perpetraron la agresión.

Los culpables presuntamente ya habrían sido identificados, sin embargo, se presume cierta protección, ya que todos serían hijos de autoridades Gobierno del Estado y del municipio de Guadalupe.

Según dijo el joven, el pasado 2 de julio, un grupo de jóvenes golpeó fuertemente a Jorge Iván, y posteriormente, fueron resguardados por elementos de la Policía Estatal, quienes se los llevaron del lugar.

Zacatecas



Ese Estado que gracias a las dádivas no entiende cuánto daño le ha hecho encumbrar a la mafia de los Monreal



Tanto así, que ví esta noticia por un tuit de un amlover



La queja❓



Un joven golpeado (+) por el hijo de @DavidMonrealA y sus amigos#HazRedPorMexico 💚🤍💔 pic.twitter.com/SNhQgaBzrp — Angel del Señor 💕 (@PrincessPrian) October 18, 2022

Todo habría pasado luego de que al tratar de defender a una mujer que estaba siendo agredida verbalmente por el otro grupo de sujetos, ambos bandos habrían comenzado a pelear; en ese momento Jorge Iván trató de calmar a uno de los agresores, no obstante, siete sujetos se le fueron encima y lo golpearon fuertemente. Otros tres amigos tuvieron lesiones leves.

El amigo, quien dio el testimonio habría llegado después de las agresiones: “Yo recibí una llamada en donde me dicen que acababan de golpear a Jorge. Fui y encuentro a mi amigo ensangrentado; lo subo al carro y me dicen que iba pasando la camioneta de quienes los golpearon. Ellos traían de guaruras a policías estatales y me di cuenta porque al querer seguirlos, los policías me detuvieron y me cortaron cartucho”.

Asimismo, señaló que los mismos elementos de seguridad intentaron bajar de su automóvil a Jorge Iván, pero se negó a que se lo llevaran. “Me negué porque era muy probable que lo desaparecieran para no dañar imágenes políticas del gobierno”.

Recordó que durante el traslado Jorge Iván estaba en shock por lo que acababa de ocurrir, pero bien, consciente. Cuando llegaron al hospital un médico sugirió inducirlo al coma, mientras era intubado; tres días después despertó.

ZACATECAS: El hijo del gobernador de @gobiernozac @DavidMonrealA junto con sus amigos atacó brutalmente y le causaron la muerte a Jorge.



¿Con cuánto poder se sienten para agredir a alguien hasta provocarle la muerte? #JusticiaParaJorge pic.twitter.com/ZdnheF0xuC — Pablo Marín (@soypablomarin) October 18, 2022

No obstante, debido a una traqueotomía que le habían hecho no podía hablar el joven. Según el testigo, una cánula de Jorge se tapó con una flema que tenía muchos coágulos de sangre, lo que derivó en un paro y su fallecimiento el pasado fin de semana.

El amigo de la víctima, aseguró que se niega a dar nombres de los presuntos culpables, así como dar a conocer su identidad. “Yo me abstengo de mi identidad no por tenerles miedo, pero son personas de poder”.

El mismo día que ocurrió la golpiza, los familiares interpusieron una denuncia penal, pero no han visto avances en el caso y temen que se de carpetazo a la investigación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, indicó que hay diversas líneas de investigación en torno al caso del Jorge Iván, entre las que se encuentra un suicidio.

Durante la manifestación de este 19 de octubre, los estudiantes y seres queridos de ahora occiso, aseguraron que su muerte fue a consecuencia de la golpiza que sufrió al salir de un centro nocturno.

SEGUIR LEYENDO: