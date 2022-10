Gustavo Adolfo Infante aseguró que Andrés Tovar lo corrió de ‘Sale el Sol’ después de entrevistar a Karla Panini

(Fotos: insatagram)

Gustavo Adolfo Infante es ampliamente conocido en la farándula mexicana por ser uno de los periodistas de espectáculos más controversiales y, para no fallar a la regla, esta vez, el conductor reveló que Andrés Tovar -ahora esposo de Maite Perroni- lo habría corrido de un programa en Imagen Televisión hace unos años debido a una entrevista que le hizo a Karla Panini.

Y es que, en 2020, el nombre del presentador de El minuto que cambió mi destino se convirtió en tendencia después de que se viralizara una platica que tuvo con Panini y Américo Garza, quienes contaron su verdad sobre el escándalo de infidelidad y traición que presuntamente cometieron en contra de Karla Luna.

Ante esto, fue en esta ocasión que Gustavo Adolfo reveló durante una emisión de su canal de Youtube que, ante el estallido de la controversia que se dio en aquel entonces, Tovar tomó una contundente medida para evitar que el programa Sale el Sol saliera afectado.

“El productor Andrés Tovar me castigó dos meses, bueno no me castigó, me corrió. Porque estaba el tema de que fui a entrevistar a Karla Panini y en vez del apoyo del productor decidió correrme. Dijo que se embarre solito. Hubo una campaña en redes sociales, y en vez del apoyo del productor, decidió correrme”, dijo, Infante.

Asimismo, el conductor recalcó que tras estar ausente un tiempo en la televisora, los ejecutivos le pidieron que volviera y él aceptó.

“Luego como al mes, me dijeron que por qué no regresas (...) ¿no que ya no me querían? Como se los he dicho yo soy un obrero. En donde la empresa me ponga, entonces me dijeron: ‘Regresa’ y yo regresé ”, añadió.

Cómo fue la controversial entrevista de Gustavo Adolfo a Karla Panini

La extensa entrevista, transmitida por fragmentos en el programa De primera mano, pronto generó cientos de críticas hacia el presentador y los mismos protagonistas que hasta el día de hoy causan controversia.

Entre los temas de los que habló Panini estaban el surgimiento de su romance con el ex de su compañera en Las Lavanderas, Américo Garza; negó el consumo de sustancias tóxicas y la realización de encuentros sexuales a cambio de dinero; habló de emprender acciones en contra de quienes dañen su imagen, de la relación que tiene con el padre de su hijo y de los problemas legales por la custodia de las hijas de Karla Luna.

A unos meses de que salió a la luz dicha entrevista, Gustavo Adolfo Infante confesó que ese fue uno de los momentos más críticos en su carrera, pues los ataques que recibió fueron muy duros.

“Empezó una campaña de ataques previos a mi entrevista: ‘El vendido’, ‘ya le están pagando’, ‘ya lo compraron Américo y la Panini’. Comenzó una campaña de granjas de bots en mi contra, donde de repente me llegaban 3 mil mensajes en un hora todos los días”, confesó Infante en el programa En casa de Mara.

Sobre las acusaciones de que fue una plática arreglada, Gustavo Adolfo mencionó: “Cuál a modo, si les pregunté absolutamente todo... yo creo que estas dos entrevistas, tanto la de Karla Panini como la de Américo Garza, son periodísticas”, sentenció en ese entonces el famoso sin mayor preámbulo.

