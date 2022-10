Usuarios compararon a Luis Fonsi con ‘Ser Criston’ de House of the Dragon; así respondió el cantante

(Fotos: Ig luisfonsi/houseofthedragonhbo)

Después del polémico final de Game of Thrones que dejó a muchos fans inconformes por varios años, fue este 2022 cuando se estrenó House of the Dragon, una precuela que sucede 200 años antes de la saga que popularizó a personajes como Jon Snow o Daenerys Targaryen. Así, con una historia renovada, fue que los fans no tardaron en encontrar similitudes entre uno de los personajes más controversiales de la nueva temporada y Luis Fonsi.

Se trata de Ser Criston Cole, el cual es interpretado por Fabien Frankel y, el cual dentro de la historia funge como un hombre resentido con la princesa Rhaenyra Targaryen, con quien tuvo un breve amorío que al final no fue correspondido como él esperaba.

Pero la actitud del personaje no fue por lo que los fans de la franquicia lo compararon con el intérprete de éxitos como Despacito, Échame la culpa o No me doy por vencido, sino que los televidentes notaron las similitudes físicas entre el artista musical y el actor que da vida al personaje de la serie.

Fue a través de Twitter, donde los usuarios, tras observar el noveno capítulo que se estrenó el domingo pasado comenzaron a hacer todo tipo de memes refiriéndose a estos dos famosos.

“Cómo te odio Luis Fonsi #HouseOfTheDragonHBO”. “O sea que criston o Luis Fonsi flaco es el que muchos quieren matar en la casa del dragón”. “Ahora entiendo el odio a Rhae, nunca se dio por vencido porque quería un mundo con ella”, son algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

Sin embargo, los chistes llegaron a los oídos de Luis Fonsi quien no se quedó callado y, desde su cuenta oficial respondió a las comparaciones con Ser Criston.

“Cuando me quito mi armadura soy buena gente”, colocó.

Cuando me quito mi armadura soy buena gente 😉 https://t.co/jQzqbluSUA — Luis Fonsi (@LuisFonsi) October 18, 2022

A esto, una vez más los internautas no dudaron en llenar de menciones la caja de comentarios y se mostraron divertidos con la respuesta que dio el famoso y otros aprovecharon para recordar que Fonsi no es de su agrado.

“Cómo se quita la armadura Luis Fonsi??? Despacito”. “Una pregunta ¿En el último capítulo va a cantar despacito o yo no me doy por vencido?”. “Es gracioso porque en el fondo te tenemos rencor”. “Adamari López no diría lo mismo”, sentenciaron.

Qué sucedió entre Adamari López y Luis Fonsi

La conductora de televisión, Adamari López, confesó que vivió una pesadilla cuando en el año 2004, le detectaron cáncer de mama y al mismo tiempo, su pareja de ese momento, el cantante Luis Fonsi, le solicitó el divorcio a la conductora de Hoy día.

En una antigua entrevista retomada de Telemundo, la conductora expresó como se sentía con todo lo que estaba pasando en su vida en esos momentos tan difíciles.

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, comentó Adamari con tristeza.

En esa misma plática, la ahora exesposa de Luis Fonsi habló de como se enteró de la infidelidad de su esposo mientras le preparaba una maleta de viaje: “Descubrí su infidelidad porque el cepillo tenía pelos que no eran míos ni de él”, afirmó Adamari.

