Mujer aceptó raparse en la calle a cambio de 14 mil pesos mexicanos; esta fue su reacción al ver el resultado

(Fotos: Tiktok)

Las redes sociales son una plataforma perfecta para hacer todo tipo de retos y, en esta ocasión, un tiktoker se dispuso a ofrecerle dinero a algunas mujeres en la calle a cambio de que aceptaran raparse completamente la cabeza, así tras acudir con varias personas fue una joven quien se animó a llevar a cabo el reto.

Fue desde la cuenta de TikTok de Hotspanish donde un hombre se acercó en primera instancia a una mujer y le ofreció doscientos pesos a cambio de raparse, la dinámica consistía en que, por cada sujeta que se negara, el dinero se iría multiplicando.

Ante múltiples negativas de señoras que se negaban a desprenderse definitivamente de su cabello, fue una joven quien al escuchar la cifra de 14 mil pesos aceptó raparse.

En el clip que acumula más 4.7 millones de me gusta se puede observar el momento en que la mujer se queda sentada, mientras que un estilista que acompañaba al creador de contenido procede a cortar su cabello poco a poco.

Así, mientras la joven se cubre el rostro, el tiktoker anuncia que el cabello será donado. Ya que la participante tenía el cabello corto, el peluquero procedió a pasar por su cabeza la máquina de rasurar.

Al preguntarle si alguna vez había pensado en hacer algo así, la mujer mencionó: “No, sí quería donar mi cabello, pero no raparme. Me siento feliz porque voy a tener 14 mil pesos y porque lo voy a donar”.

Algunas mujeres no aceptaron raparse (Fotos: Tiktok)

Ya cuando no tenía cabello la joven comentó entre risas que sentía más fresca la cabeza y al ver todo su cabello en el piso se conmovió.

“La verdad no me iba a animar, porque es mi cabello, estoy muy nerviosa porque no estoy acostumbrada a verme así obviamente , pero ocupo el dinero y le quiero ayudar a mi mamá”, mencionó después de haberse visto al espejo.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos internautas aplaudieron la intención de la joven en apoyar a su familia con el gran gesto que hizo.

“Me gustó más cuando dijo que ayudaría a su mamá con el dinero”. “Es muy linda esa chica, hasta sin cabello se ve bien”. “Muy linda la nena, todo por ayudar a su mami, aún sin cabello se ve lindísima”. " Felicidades, las buenas oportunidades pasan y se deben aprovechar”, son algunas de las menciones que abundaron en TikTok.

Claudia Sheinbaum apostó la cabellera

Cabe señalar que este no es el único reto de cabello que se ha visto recientemente, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de Méixco, Claudia Sheinbaum, aseguró que se pintará el pelo de rosa en caso de que la Sección mexicana llegue al quinto partido del torneo.

En medio de la conferencia de prensa donde se anunció la sede donde se colocará al cetro mundialista, así como las experiencias que se habilitarán al público con motivo del arribo del trofeo de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la regenta capitalina expresó: “Un mechón rosa si llega al quinto partido”, luego de los cuestionamiento de la prensa.

Y es que el equipo tricolor históricamente nunca ha logrado llegar a los cuartos de final en el torneo mundial, por lo que ese quinto partido dentro de la competencia ha sido la meta de los mexicanos.

