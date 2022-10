Fuerte crítica de Roberto Moldavsky a ¿Quién es la Máscara?: “Esperábamos que midiera más, lo hubiera puesto en otro horario”

Fuerte autocritica de Roberto Moldavsky sobre ¿Quien es la Mascara?

Roberto Moldavsky uno de los investigadores que participó de ¿Quién es la Máscara? habló sobre las repercusiones que generó el ciclo en la pantalla de Telefe, a días de haber concluido el formato que consagró a Fernando Dente como ganador del certamen detrás de Brillo, el unicornio.

“No nos llevamos muy bien y hubo muy buen ambiente, y se laburó bárbaro. Obviamente no me hago el boludo, esperábamos que mida más y que tenga más éxito”, aseguró el cómico.

“No te voy a decir que fue un fracaso. Midió lo que midió y para mí me fue una experiencia bárbara y conocí gente divina. Yo lo hubiera puesto en otro horario, sé que esto me va a traer algún quilombito (con Telefe), pero es un programa más familiar”, opinó el hombre que compartió su rol de investigador con Wanda Nara, Karina La Princesita y Lizy Tagliani.

“En otro horario y semanal hubiera sido un golazo fuerte”, manifestó y puso como ejemplo que “los hijos de su pareja se iban a dormir temprano” y el horario de las 22.45 o 23 no favorecía al público consumidor del envío. “Era un programa para ver en familia”, aseguró Moldavsky en una entrevista con Intrusos.

“¿No hubiera dado más redito al programa las chicanas?”, le preguntó el cronista. “Sabés lo que me dijo (Gustavo) Yankelevich una vez ‘vos podés tener un enfermo y tratar de ponerle un medicamento, ahora cuando ya le están haciendo la autopsia del muerto es más fácil saber todo lo que había que hacer’”, respondió Roberto. Y agregó: “Yo no quería ese programa y se lo dije a Telefe que no iba a chicanear, fui a divertirme y por eso digo que a las 9 de la noche hubiera estado mejor”.

“Yo presencié cómo Wanda Nara vendía a Mauro Icardi a Turquía en italiano”, dijo Roberto Moldavsky. Dos días después del final del ciclo de Telefé que condujo Natalia Oreiro, el humorista brindó una entrevista para Polino Auténtico, en Radio Mitre, en la que se animó a dar algunos detalles ce lo que vivió junto a la expareja y representante del actual jugador del Galatasaray.

El cómico, que comenzó su carrera como vendedor en una tienda de Once, se mostró sorprendido por la capacidad para llevar adelante ese tipo de transacciones de su compañera de panel. “Para mí que fui vendedor toda la vida, realmente, ver vender en italiano era como estar en Disney. Yo la escuchaba cómo negociaba y me volvía loco”, dijo. Y aclaró que Wanda habla “perfecto” el idioma en cuestión.

Luego explicó en qué momento era testigo de estas conversaciones. “Cada vez que se cortaba la grabación, porque los muñecos había que prepararlos y teníamos mucho tiempo muerto, charlábamos de la vida y así la conocí. En una de esas, entre tantos llamados, corta y llama a Mauro. Yo escucho al voleo palabras como Galatasaray y Turquía”, señaló. Y siguió: “Escucho esas cosas y le digo: ‘¿Estás vendiendo a Mauro a Turquía?’. ‘Sí’, me dice”.

De esta manera, Moldavky confirmó que Nara es la representante real de Icardi, a pesar de muchos pensaran lo contrario. “Te voy a decir algo que Wanda nunca contó y no sé si va a contar. Otros jugadores, le pidieron que sea la representante. Jugadores importantes, argentinos…Y te digo más: ella no quiso porque no quiere meterse de lleno en todo, porque tiene cinco hijos y tiene mil quilombos. Pero yo también, como típico machista futbolero, cuando empecé a hablar con ella no sé por qué suponía que no. Y me sorprendió lo que sabe y lo que aprendió ese laburo. Porque yo no lo conozco y ella lo maneja a la perfección. Pero también lo que sabe de fútbol, lo que busca para Mauro, los contratos que maneja”.

