Anel Noreña habló sobre distanciamiento con Marysol Sosa: “Para no sentir tanta tristeza, pienso que está de viaje”

Los conflictos al interior de la familia de José José continúan y, aunque hace unas semanas, Marysol Sosa había dado a conocer que se encontraba distanciada de su hermano José Joel debido a algunas diferencias que tuvieron por la pandemia de COVID-19, fue ahora su madre, Anel Noreña, quien confesó que tampoco es tan cercana últimamente a su hija.

Fue durante una entrevista que tuvo con Hoy donde la heredera universal de El príncipe de la canción mencionó que no ha pasado momentos tan gratos últimamente, pues la comunicación con su hija se ha visto afectada desde hace varios meses.

“Yo para no sentir tanta tristeza pienso que Marysol está de viaje, como que están haciendo un viaje muy largo y que algún día regresarán del viaje”, mencionó la famosa.

Sin embargo, Anel aprovechó para resaltar que las diferencias familiares no tienen nada que ver con el testamento del intérprete de éxitos como El triste, La nave del olvido o Quiero perderme contigo.

“La herencia es mía, ninguno de los dos está en eso. Simplemente como ella dijo, tiene su familia y listo”, sentenció Noreña.

Pero esto no fue todo, ya que en otra plática con los medios, Anel estalló en contra de un reportero que no dudó en preguntarle de su opinión respecto a la colaboración que tienen pensada Sarita Sosa y Manuel José.

“Se juntó el hambre con las ganas de comer, no me vuelvas a preguntar de ellos por favor”, mencionó de tajo la madre de Marysol.

En cuanto al distanciamiento entre su hija y José Joel, en esta ocasión, Noreña negó que hubiera un conflicto entre ellos y ahondó en que sólo estaba cada uno enfocado en sus asuntos por el momento.

“No hay ningún distanciamiento, entiendan que cada quién tiene su vida y no tenemos que estar como muéganos. No me molesta ningún rumor. Yo respeto a Marysol y respeto a José. Amo a Marysol, amo a José”, expresó.

Qué ha dicho Marysol Sosa sobre la polémica alrededor de su familia

Marysol Sosa, hija del Príncipe de la Canción y Ana Elena Noreña Grass, mencionó recientemente en un encuentro con diversos medios de comunicación retomado por Sale el Sol, que su pelea con José Joel se debe a que él no ha querido inocularse en contra del COVID-19.

“En mi casa tenemos ciertas normas, sí señor, y es lo primero que se habló con todos ellos al respecto, entonces es eso”, subrayó Marysol Sosa en una entrevista para el matutino de Imagen Televisión.

La intérprete mexicana de 40 años no ocultó su preocupación por la salud de José Joel, quien continúa sin querer vacunarse: “Mi temor es que se contagie él y obviamente que pudiese contagiar a alguien más, personalmente y en mi corazón no es que estemos peleados, obviamente es eso, pero señoras y señores está la pandemia de por medio, normas son normas”, evocó.

Asimismo hizo especial énfasis en que ella no está de acuerdo con la postura antivacunas por parte de su hermano: “Cada quien marca las reglas en su casa, y hay maneras en como a ti te gusta que te toquen y te saluden ahorita, y hay maneras que no. Habrá gente que te lo entienda como habrá gente que te haga el fuchi, pues ni modo”, remarcó.

