“Black Panther: Wakanda Forever”: anunció su preestreno y el inicio de la preventa en México

Black Panther tendrá adelanto exclusivo en México (Foto: Marvel Studios)

Dos de las novedades que recientemente se dieron a conocer con relación a la esperada cinta que dará fin a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Black Panther: Wakanda Forever fueron la publicación oficial del inicio de la preventa y que el arribo a la pantalla grande se dará con dos días de antelación a los cines de Latinoamérica y México.

Fue por medio de un comunicado en conjunto entre Marvel Studios y Disney en donde se dio a conocer que México al igual que Latinoamérica tendrán un preestreno exclusivo de la secuela de Black Panther y se dará el próximo 9 de noviembre.

Esto serán dos días de diferencia en comparación al resto del mundo, donde se exhibirá en cines a partir del 11 de noviembre. Hay que mencionar que Black Panther: Wakanda Forever no es la primera película de Marvel Studios que tiene un preestreno en México -la última cinta fue la versión extendida de Spider-Man: No Way Home-.

Nuevo poster de la esperada película de Marvel

Esto no fue todo lo anunciado por Marvel Studios, pues por si el estreno anticipado de Black Panther: Wakanda Forever no fuera suficiente, la exitosa productora cinematográfica anunció la preventa a los cines de México a partir del 20 de octubre de 2022.

“En 3 días podrás conseguir tus tickets para #PanteraNegra: Wakanda Por Siempre! Preestreno 9 de noviembre, solo en cines”, se puede leer en la publicación de Marvel en Latinoamérica.

Tras el anuncio, algunos cines se sumaron a la promoción, tal fue el caso de Cinemex, una de las cadenas de entretenimiento más reconocidas en México: “Faltan solo 3 días para que inicie la preventa Cinemex de #PanteraNegra: Wakanda Por Siempre. ¿Ya vieron la fecha de ‘estreno’?”, anunciaron.

¡Yibambe! Faltan solo 3 días para que inicie la preventa Cinemex de #PanteraNegra: Wakanda Por Siempre.

¿Ya vieron la fecha de "estreno"? pic.twitter.com/C0kExoDtMg — Cinemex (@Cinemex) October 17, 2022

Cabe destacar que la duración de la cinta será de 2 horas y 41 minutos. Esto posiciona a la película de Marvel Studios como el filme más largo que no es de Los Vengadores en las historias del UCM, superando ligeramente el metraje de Eternals (2021) donde participó Salma Hayek.

La secuela de Black Panther próxima a estrenarse abordará la historia desde la muerte en 2020 de Chadwick Boseman, quien interpretó a King T’Challa/Black Panther antes de fallecer a los 43 años después de perder la batalla contra el cáncer de colon, dejando una marca indeleble en el Universo de Marvel.

Una de las grandes interrogantes que todavía existen pese a la publicación del primer tráiler revelado durante Comic-Con 2022 es como la empresa encabezada por Kevin Feige y Ryan Coogler, el importante director de esta segunda parte han abordado la muerte del encargado de llevar el manto de Black Panther desde la Fase 3 cuando debutó su personaje en Captain America: Civil War (2016).

"Black Panther: Wakanda forever"- Nuevo Tráiler oficial - Marvel Studios/ Streaming

La cinta que reunirá al elenco de la primera cinta de Black Panther, suma razones para ser una de las cintas récord de este 2022 y en tierras mexicanas no será la excepción, principalmente por la adaptación que tendrá el antagonista principal de la película basado en las culturas mesoamericanas, quien será encarnado por el reconocido histrión mexicano, Tenoch Huerta.

El histrión nacido en Ecatepec, Estado de México compartirá créditos con Letitia Wright como Shuri, Winston Duke como M’Baku, Danai Gurira como Okoye, Daniel Kaluuya como W’Kani, Dominique Thorne como Riri Williams/ Ironheart y Martin Freeman como Everett K. Ross.

Black Panther: Wakanda Forever será la cinta que cierre la Fase 4 del ahora Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM) y según la sinopsis oficial de la cinta “La reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T’Challa”.

SEGUIR LEYENDO: