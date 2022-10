“Cometió un error”: Victoria Ruffo opinó sobre videojuegos virtuales con los que Eugenio Derbez se accidentó

Tras el accidente de Eugenio, Victoria se ha mostrado consternada (Foto: Instagram @ederbez / @victoriaruffofcc)

Es sabido por el público que la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo quedó fracturada tras permanecer casados brevemente en los años 90, tiempo en el que juntos procrearon al hoy adulto José Eduardo Derbez.

Al paso de los años y en diversas ocasiones, la llamada “queen” de las telenovelas, se ha referido negativamente a su ex pareja. Por su parte, el actor cómico y productor de cine también ha dejado ver su adversión a quien fuera su esposa, esto luego de los dimes y diretes respecto a la “boda falsa” con la que Ruffo dijo sentirse engañada.

Pero ahora, tras el accidente que sufrió el actor de No se aceptan devoluciones a finales de agosto pasado, el que le causó múltiples fracturas en el hombro derivadas de una caída al estar disfrutando de un videojuego virtual con su hijo Vadhir, Victoria Ruffo parece que ha dejado atrás su enemistad con Eugenio.

Fue a principios de los años 90 cuando Victoria y Eugenio procrearon a José Eduardo Derbez (Foto: Instagram / @ederbez)

Fue durante la presentación de una obra de teatro en Ciudad de México, donde la actriz de 60 años reveló que la salud del creador de La familia P. Luche llegó a preocuparla.

“Más que nada fue por mi hijo. Cuando me enteré que estaba delicado, pregunté sobre su estado de salud, porque es su papá y porque somos personas que nos conocemos. Además no le deseo mal, sólo espero que esté bien, que esté tranquilo, ya que su tranquilidad es la de mi hijo”, contó Ruffo a TVyNovelas.

La protagonista de Corona de lágrimas 2, actualmente al aire, habló sobre la manera en que su ex esposo se accidentó y consideró que el actor se arriesgo demasiado en un juego que demanda atención, concentración y un espacio físico adecuado.

Eugenio sufrió el accidente que le causó severas fracturas, mientras jugaba virtualmente con su hijo Vadhir (Foto: Instagram/@vadhird)

“Cometió un error. Esos juegos los usé un día, lo puso mi hijo Anuar en casa, y me quedé pegada a la pared pensando que me iba a caer en un precipicio. Él me decía que debía moverme y no quise porque, realmente, perdemos la dimensión de dónde estamos; ya no te acuerdas si estás en la sala o al bordo de un barranco. No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo porque tu cerebro está en otra onda”, expresó la ya emblemática actriz de la pantalla mexicana.

Sin embargo y pese a su preocupación por Eugenio Derbez, Victoria -quien reveló haber orado por la salud de Eugenio- desestimó el que vaya a haber una reconciliación entre ambos, siendo que sus deseos de recuperación se los envía al esposo de Alessandra Rosaldo, pero a distancia.

“Somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano; la salud es importantísima y con eso no se juega. Sea como sea, él es el papá de mi hijo, me preocupé, pero tampoco iba a tomar el teléfono y marcarle”, admitió.

Eugenio Derbez fue auxiliado por su esposa Alessandra Rosaldo en su más reciente sesión de livestream (Foto: Archivo)

“La vida cambia, pasa, hay que ir madurando”, remató la actriz, quien con sus palabras dejó ver que el rencor hacia el padre de su hija poco a poco se va difuminando.

Y es que a principios de este mes de octubre, la actriz de exitosos proyectos como Simplemente María y La madrastra ya había expresado su sentir respecto a la dura situación que atraviesa Eugenio, quien aún deberá pasar varios meses en terapias de rehabilitación y descanso.

Victoria Ruffo está vigente en la pantalla gracias a la secuela de 'Corona de lágrimas' (Foto: Las Estrellas)

“Pobrecito (Eugenio), la verdad, porque ya está viejito, entonces ya se le rompen los huesos”, expresó en un encuentro con los medios y dio su opinión respecto a los cuidados que le ha brindado al hombre de 61 años su esposa Alessandra:

“A mí me da mucho gusto, somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano de alguna manera y por supuesto, no desearle daño a nadie, ni mal. La salud es importantísima, con la salud puedes estar bien con tu familia, trabajar y es el papá de mi hijo, eso es lo más importante”.

