Joaquín Muñoz insiste en que Juan Gabriel está vivo y pide ayuda a AMLO: “Usted ordene y va a Palacio Nacional”

Alberto Aguilera esperaría ayuda de Andrés Manuel López Obrador, según Joaquín Muñoz (Foto: Twitter Lopezobrador, YouTube Juan Gabriel)

A seis años de la muerte de Juan Gabriel, su ex representante Joaquín Muñoz, con quien el divo convivió por breve tiempo en su juventud, continúa asegurando que el afamado compositor sigue vivo y se mantiene en cercano contacto con él.

Para hablar del tema, el hombre convocó a una conferencia en Ciudad de México, donde incluso expresó que ”el divo de Juárez” reaparecerá en la vida pública cuando el presidente Andrésa Manuel López Obrador le dé “luz verde”.

“‘Te agradezco por lo que haces por mí, diles que tú me tienes muy protegido, que todo lo que ocupo me lo das y nada me hace falta’, eso es lo que manda a decir Juan Gabriel”, expresó Joaquín Muñoz ante los reporteros que acudieron al evento, donde aseguró que volverá a lanzar una edición de su polémico libro lanzado en los años 80: “Voy a reeditar el libro Juan Gabriel y yo para que lo conozca mucha gente”.

Joaquín Muñoz Muñoz es el autor del polémico libro "Juan Gabriel y yo", publicado en 1985 (Foto: Facebook@Joaquin Muñoz Muñoz)

Y es que el hombre asegura que desde que Juan Gabriel “fingió su muerte”, él ha estado apoyándolo económicamente a solventar sus gastos, como su renta y alimentación, costo que a Muñoz no le afecta.

“A mí no me importa lo que yo le he dado a Alberto, eso no me importa, me importa a mí que Alberto esté bien, que tenga para lo que él quiere, porque se priva de muchas cosas porque a él también le da pena estarme pidiendo, ya son seis años que yo les estoy dando dinero para la renta y para todos sus gastos, entonces me dice ‘me da pena pedirte’”, expresó el hombre.

Según Muñoz, Juan Gabriel, de quien no quiso revelar su ubicación geográfica, estaría esperando que AMLO lo apoye para volver a la vida pública, pero teniendo la certeza de que será apoyado por las autoridades respecto a su situación fiscal y a las propiedades intelectuales de su obra, hoy bajo el resguardo de su hijo Iván Aguilera.

Joaquín Muñoz publicó un libro con fotos que revelaban la homosexualidad del cantante. Este hecho se presentó en la serie "Hasta que te conocí" (Foto: Joaquín Muñoz)

“Esto es lo que le dice al presidente, para que pongan mucha atención, a ver si es cierto que Iván es su dueño universal: ‘quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, sólo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, leyó Muñoz, quien lanzó un llamado al mandatario.

“Señor presidente, ayude a Juan Gabriel, usted tiene todo el poder del Estado siendo presidente, usted nomás ordene y Juan Gabriel va a Palacio Nacional, muchas gracias a todos ustedes y que viva el único genio que tiene México, que es Juan Gabriel”, exclamó el hombre que en su juventud se desempeñó como asistente del divo.

Durante la conferencia de prensa, según acusaron diversos reporteros, Joaquín Muñoz hizo gala de una actitud prepotente y a la defensiva. Cuando la periodista Karina Monroy le explicó a Joaquín que ella había llevado la investigación de la murte del artista y que había tenido acceso al acta de defunción y al acta de peritaje del divo, Muñoz la interrumpió gritando que se trataban de documentos falsos.

“Te pido que te pongas a investigar”, expresó cuando la reportera le cuestionó si entonces las autoridades estadounidenses habían falseado la información. “Juan Gabriel está vivo y yo no puedo estar engañando al presidente”, recalcó Muñoz.

Fue entonces cuando el polémico personaje fue cuestionado si no le preocupa haber perdido credibilidad ante los medios de comunicación por no haber presentado pruebas fehacientes de que el histórico cantautor mexicano sigue con vida.

“No me importan los medios, fíjate nomás qué pasa con ustedes, tienen seis años siguiéndome, los cito y todo, ¿quiéne es están más locos, yo o los medios?”, concluyó ante la molestia de los reporteros presentes.

SEGUIR LEYENDO: