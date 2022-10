Programa español exhibió a Paulina Rubio en bochornoso momento

Paulina Rubio actualmente es una de las juezas de "Mira quién baila" (Foto: Cuartoscuro)

La vida de las estrellas del espectáculo suele estar rodeada de glamour, lujos y excentricidades, y sus vidas privadas suelen ser un misterio, por ello también son continuamente asediadas por los paparazzis que buscan captarlas en su día a día.

Y eso le acaba de ocurrir a Paulina Rubio, quien fue captada disfrutando de un día de playa con algunos amigos. Pero lo escandaloso es que en cierto momento, la cantante mexicana -quien recientemente sufrió la pérdida de su madre- se alejó del grupo para adentrarse entre las rocas, a donde se dirigió para hacer sus necesidades en medio de la playa.

Las imágenes fueron presentadas por el programa español Fiesta, donde la presentadora Emma García, un tanto apenada, expresó: “Hace unos minutos adelantábamos que una estrella mundialmente conocida ha sido pillada en una actitud... ¿cómo lo diría yo?...natural, bueno o mejor dicho necesaria... Ella es Paulina Rubio y estas son las imágenes que hemos conseguido”.

Recientemente Paulina sufrió la pérdida de su madre, la actriz Susana Dosamantes (Foto: Instagram/@paulinarubio)

En las postales que ya le han dado la vuelta al mundo se le ve a la cantante de Ni una sola palabra ataviada con un vestido negro y un sombrero claro que le tapa la cara e inclinándose entre las rocas en posición fetal. La presentadora expresó que la cantante no pudo llegar a los baños a tiempo, por eso al sufrir un “apretón” en su día de playa, hizo de la arena y las piedras su retrete particular.

Incluso en la transmisión del programa producido por la cadena Telecinco se dijo que Paulina “se limpió con piedras”. “Las imágenes que nos han llegado cambian por completo esa idea de chica sexy y lo cuela por la de una Paulina Rubio apurada, agobiada, acorralada por una situación que tiene que resolver sobre la marcha”, se oye en la voz en off que presenta la nota.

“Ojo, que lo que les vamos a mostrar son imágenes no aptas para sensibles, pero ¿qué hace Paulina que nos ha sorprendido tanto? Lo que muchos hacemos en un lugar privado, ella lo hace en la playa a la vista de todos. Apartada de la orilla y entre varias rocas, Paulina se agacha, se apoya y finalmente hace caca”, continúa.

Paulina Rubio haciendo caca en la playa al aire libre ,si te da te da 😂🤣 pic.twitter.com/uzJ2Kh4lWG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 16, 2022

“Paulina no se lo piensa y es por eso que la cantante mexicana no ha podido aguantar el apretón y se ha tenido que ir directo al trono. Pero, atención, porque fina, como la que más, la vemos con piedras en la mano, piedras que usa para limpiarse y que esperemos que no se haya llevado de recuerdo”, se escucha en la grabación.

Aunque en el reportaje no se especificó en qué locación fue captada la ex Timbiriche, se infiere que sería una playa en España o en Estados Unidos, donde la mexicana se encuentra desempeñándose como juez de Mira quién baila para la cadena Univisión.

Sin embargo, tras difundirse el bochornoso momento, gran parte del público se lanzó contra Fiesta porque consideraron la difusión de las imágenes como una humillación para “la chica dorada”.

En días pasados, Paulina Rubio anunció su regreso a la música (Foto: Instagram)

“Los paparazzi ya no tienen escrúpulos ni límites, de verdad, que asco de gente”, “Totalmente de acuerdo, una cosa es ser personaje público y cargar con ello y la otra ya es una violación de la imagen”, “¿Era necesario ver a Paulina Rubio cagando en la playa y limpiándose con una piedra? Más allá del acto incívico que supone, ¿hace falta humillar así a una persona?, era necesario ponerlo en primer plano?”, son algunas de las críticas en las redes sociales.

El último intento de extorsión del Papparazzi, una mujer va al baño en el mar. ¿Qué es lo que vale?! digo nada! pic.twitter.com/SVJVjhg8dz — Paulina Rubio (@PaulinaRubio) July 25, 2013

No es la primera vez que Paulina es captada haciendo sus necesidades en un lugar público, pues en 2013, la cantante visitó una situación parecida, ya que un paparazzi intentó extorsionarla con imágenes de ella orinando en el mar. Fotos que la misma cantante de Algo tienes publicó en Twitter para acabar con el chantaje.

