México

SNTE propone adelantar el inicio del próximo ciclo escolar si Mario Delgado decide mantener la conclusión de clases este 5 de junio

El secretario de Educación aseguró que el 11 de mayo se reunirá con representantes estatales para reajustar la medida por el Mundial 2026

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El SNTE propone adelantar el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 en caso de que se adelanten vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. (Foto: SNTE)
El SNTE propone adelantar el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 en caso de que se adelanten vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. (Foto: SNTE)

Luego de la noticia apresurada de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sobre la fecha de finalización del Ciclo Escolar 2025-2026, el SNTE planteó una alternativa concreta: si el secretario de Educación Pública mantiene el cierre de clases el 5 de junio, el siguiente ciclo escolar debería arrancar antes del 1 de septiembre para recuperar los aprendizajes que se perderían con ese recorte.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, reafirmó el compromiso del magisterio con la calidad educativa y el cumplimiento de los planes y programas de estudio, en beneficio de niñas, niños y jóvenes del país.

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El SNTE propone iniciar el próximo ciclo entre el 7 y el 14 de agosto

Cepeda Salas aseguró que si se adelanta el fin del ciclo escolar, el siguiente debería comenzar semanas antes de la fecha habitual para compensar.

“Si se adelantara el fin del ciclo escolar, que pudiera recuperarse en el próximo ciclo, en lugar de entrar el primero de septiembre, entrar el 7 o el 14 de agosto para actividades de fortalecimiento del aprendizaje y de los conocimientos que hayan adquirido los niños durante el presente ciclo escolar, y recuperar lo que se pueda perder”, sostuvo el dirigente.

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El SNTE propone adelantar el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 en caso de que se adelanten vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. (Foto: SNTE)
El SNTE propone adelantar el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 en caso de que se adelanten vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. (Foto: SNTE)

El planteamiento se da en un contexto de incertidumbre, ya que la SEP anunció el 7 de mayo el posible cierre de clases el 5 de junio, pero el propio Delgado dio marcha atrás días después al convocar a una reunión con secretarios de educación estatales para el lunes 11 de mayo y revisar el calendario. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la modificación era “una propuesta”, no una decisión definitiva.

Cualquier ajuste es facultad de la autoridad educativa

Cepeda Salas subrayó que modificar el calendario escolar es atribución exclusiva de la autoridad educativa, siempre que se respeten los derechos de alumnos y maestros. Ante cualquier cambio, el sindicato exige que se establezcan mecanismos para reforzar y recuperar los aprendizajes de los estudiantes.

Las declaraciones del líder del SNTE se dieron durante la inauguración de obras deportivas y recreativas para trabajadores de la educación en la Región Lagunera, en los municipios de Torreón, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias.

Sección 35 respalda la gestión de Cepeda Salas en Coahuila

En el evento, el secretario general de la Sección 35, el profesor Arturo Díaz González, agradeció el apoyo de Cepeda Salas a los agremiados en Coahuila.

El SNTE propone adelantar el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 en caso de que se adelanten vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. (Foto: SNTE)
El SNTE propone adelantar el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 en caso de que se adelanten vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. (Foto: SNTE)

“Su respaldo no es de discurso, sino de hechos, sabemos que vamos a seguir contando con usted. Somos una sección que sabe trabajar, es institucional y siempre estamos listos para seguir fortaleciendo a nuestra organización. No tenemos otra arma de defensa de las y los trabajadores más que el Sindicato. En la 35 no simulamos, en la 35 seguiremos apoyándolo en todo”, afirmó Díaz González.

En las actividades en la Región Lagunera también participaron el profesor Lorenzo Salazar Lozano, representante del Comité Ejecutivo Nacional en la Sección 35, y autoridades municipales de la zona.

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