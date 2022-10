Feminicida de Ingrid Escamilla fue condenado a 70 años de prisión, la pena máxima

El feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020, dejó entrever el ambiente de violencia que las mujeres viven en México. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Erick Francisco Robledo fue condenado a la pena máxima otorgable en la Ciudad de México por feminicidio. Un juez del Reclusorio Varonil Oriente le impuso una condena de 70 años en prisión tras haber sido declarado culpable por el feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020.

Fue el 9 de febrero del 2020 cuando el hombre de entonces 46 años asesinó a quien era su pareja sentimental, Ingrid Escamilla, de 25 años de edad. Ahora, luego de 32 meses y tras haberse aplazado la audiencia, el culpable fue sentenciado.

“Obtuvimos una sentencia de 70 años de prisión en contra de Erick Francisco ‘N’ luego de que nuestros ministerios públicos acreditaron ante la autoridad judicial su responsabilidad penal en el feminicidio de la joven Ingrid”, dio a conocer la Fiscalía Genera de Justicia de la Ciudad de México.

Obtuvimos una sentencia de 70 años de prisión en contra de Erick Francisco “N” luego de que nuestros ministerios públicos acreditaron ante la autoridad judicial su responsabilidad penal en el feminicidio de la joven Ingrid — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 18, 2022

Asimismo, el juez determinó un monto de 616 mil 100 pesos por concepto de indemnización material, así como una pena monetaria de siete mil 393 pesos correspondientes a la cobertura de los gastos funerarios. Con esta sentencia, al culpable “se le suspendieron sus derechos políticos y se le negaron sus beneficios y sustitutivos de la pena”, puntualizó la Fiscalía en un comunicado.

“Nos gusta la sentencia en este caso que el juez emitió en virtud de que son tópicos que se tienen que ventilar directamente en la ejecución”, comentó Javier Gallardo, asesor jurídico de la familia de Ingrid, al finalizar la jornada en la que se estableció la pena carcelaria para el feminicida.

Fue el pasado miércoles que se esperaba la conclusión del proceso, luego de 26 audiencias. Tras varios intercambios de alegatos entre la defensa del acusado y el equipo legal de la familia de Ingrid, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó un receso, por lo que el fallo tardó en llegar.

Tanto la familia de Ingrid como colectivas feministas exigieron que se le otorgara la pena máxima al feminicida y por fin se cumplió. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

“El juez goza de un plazo de 24 horas para emitir ese fallo. A las 5 de la tarde decretó el cierre de los debates [...] Dado el cúmulo de pruebas desahogadas es importante revisarlas a detalle”, detalló aquel día Javier Gallardo.

Mamá de Ingrid hizo un llamado a no dejar de luchar

Tras darse a conocer la pena máxima contra Erick Francisco Robledo, Antelma Vargas, mamá de Ingrid, se mostró complacida con la dictaminación del juez, pues con ello se demostró que sí es posible obtener justicia para las víctimas de feminicidio.

“Me siento satisfecha aunque eso no va a regresarle la vida a mi hija, pero para esas personas que están viviendo esos procesos que nosotros vivimos tan largos, que no desistan, que no pierdan la fe, que luchen hasta lograr su objetivo porque sí se puede”, expresó en un breve encuentro con los medios.

De igual manera, reconoció que la sentencia emitida esta noche le permitirá a Ingrid y a su familia obtener, por fin, el descanso necesario tras años de lucha. “Ya de cierta forma ella va a descansar en paz y nosotros también. Vamos a tener más tranquilidad porque ya no amos a estar viviendo ese proceso día a día. Y estaremos pronto visitándola donde ella descansa para decirle que se logró lo que buscábamos”, concluyó.

La máxima condena en contra del feminicida era uno de los mayores objetivos de la familia de Ingrid desde que se dio a conocer la lamentable noticia. Luego de casi tres años de incesante lucha, por fin la consiguieron.

