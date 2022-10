Otra salida del PRI: Ulises Ruiz se lanzará como candidato independiente a la presidencia

Pese a que el TECDMX le regresó su militancia priista, el exgobernador de Oaxaca anunció que competirá independientemente por la Presidencia de la República (Foto: Twitter/@ulisesruizor)

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, anunció que competirá de forma independiente por la Presidencia de la República en las elecciones del 2024, pese a que en diciembre de 2021 el Tribunal Electoral de la Ciudad de México revocó su expulsión y lo reintegró al padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el aún priista indicó que su objetivo es recuperar la esperanza en el país, ya que argumentó que “si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie”, para sustentar lo anterior añadió que el actual gobierno no se ha preocupado por apoyar a la ciudadanía.

“Tú eres el próximo pobre. Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie. Aún hay tiempo; con las reglas del INE me registraré como candidato independiente a la presidencia de México, para que juntos recuperemos el rumbo”, se pudo leer en el tuit que compartió este lunes 17 de octubre.

Tú eres el próximo pobre 🫵🏽

Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie.

Aún hay tiempo; con las reglas del INE me registraré como candidato independiente a la presidencia de México, para que juntos recuperemos el rumbo. pic.twitter.com/z5P0Po6l2x — Ulises Ruiz Ortiz (@ulisesruizor) October 16, 2022

Su mensaje estuvo acompañado por un video de un minuto con 22 segundos, en el cual le habló a la ciudadanía y le propuso modificar la situación que vive actualmente, pues argumentó que la administración federal se ha olvidado de apoyar a aquellos que se esfuerzan día a día.

Con una serie de preguntas, el político oaxaqueño invitó a sus seguidores a cuestionarse cómo está su situación económica, así como la de sus allegados, con el fin de que puedan revertir la situación dando vuelta en ‘U’, inicial con la que inicia su nombre.

“Tú eres el próximo pobre. Cada vez te alcanza para menos. ¿Quién te ayuda con la tarjeta, la renta, el préstamo? Nadie. Has aprendido a trabajar muy duro, pero cada día te la ponen más difícil. En este gobierno hay 6 millones de pobres más. Sigues tú y tu familia. Ya cambiaste a los niños de la escuela, tu vecino ya perdió la casa, vas por tu segundo crédito, ¿qué vas a hacer? Hay de dos: o seguimos por este camino y nos vamos al precipicio o damos vuelta en ‘U’”, expresó en la grabación que compartió mediante sus redes sociales.

El exgobernador de Oaxaca fue expulsado por Alito, pero un tribunal revirtió la decisión (Foto: Cuartoscuro)

Por lo que indicó en el video, su movimiento llevará por nombre Recuperemos el rumbo. Vuelta con ‘U’, con el cual planea cubrir los requisitos del Instituto Nacional Electoral (INE) y competir de forma independiente, pues ya no se identifica con la élite política a la que perteneció.

“Vuelta en ‘U’ para construir un país donde tenga más quien se esfuerza más, quien trabaja más, quien estudia más, quien se ching* más y no quienes extienden la mano. Vuelta en ‘U’ para mejorar nuestra economía y mandar a la fregad* a esos políticos que viven de tu salario”

Ulises Ruiz recuperó su militancia en el PRI

Conviene recordar que Ruiz Ortiz fue expulsado del PRI, luego de tener conflictos con el actual presidente nacional del partido, Alejandro Alito Moreno Cárdenas; sin embargo, en diciembre de 2021 el Tribunal Electoral de la Ciudad de México revocó tal decisión.

En aquella fecha, el exmandatario local celebró que quedaran “a salvo” sus derechos partidistas, pese a las “trampas” que habría cometido Moreno Cárdenas al interior del Comité Ejecutivo Nacional con el fin, sentenció, de dejarlo fuera de la decisiones política y de organización.

El exgobernador no fue el único que apeló dicha decisión, también lo hizo Nallely Gutiérrez Gijón, expresidenta del Colegio Profesional de Derecho -organización adherente al tricolor-.

