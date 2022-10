No temerle a los muertos, el insólito requisito de una vacante laboral administrativa en Edomex

@frasalazar relató la extraña experiencia que vivió al buscar trabajo y mostró una captura de pantalla donde se pueden leer los requisitos que pedía la empresa para ser contratado. (Foto: Twitter/@AndresGuzman_92/@frasalazar).

Dicen que “la muerte están tan segura de sí misma que nos da toda una vida de ventaja” y es que sin darnos cuenta convivimos con la muerte más de lo que imaginamos y en cuestión de empleos no es la excepción. Tal es el caso de un joven que a través de su cuenta de Tik Tok, contó una anécdota digna de compartir.

Resulta que el chico se encontraba en busca de trabajo cuando de repente, vaya sorpresa que se llevó cuando recibió una vacante de empleo de una empresa ubicada en Ixtlahuaca, Estado de México, para un puesto de administración, donde uno de los requisitos para ser contratado era que no le tuviera miedo a los muertos.

Fue por medio de su red social @frasalazar que relató la extraña experiencia que vivió al buscar trabajo y mostró una captura de pantalla donde se pueden leer los requisitos que pedía la empresa y las prestaciones que ofrecían.

“Imagínate que estás en una entrevista y te preguntan si tienes miedo a los muertos. Me mandaron una vacante de administración que está decente, excepto por el sueldo, pero tiene cosas normales: servicio al cliente, facturación, organización, planificación, pero además te piden no tener miedo a los muertos, yo no sé que pensar”, señaló el joven en su vídeo.

El joven reconoció que la oferta de trabajo lo impresionó, pero después de pensarlo consideró que tener la habilidad de no tenerle miedo a los muertos no era muy valorada en el mercado laboral, pues el sueldo del empleo era muy bajo.

“Esta es obviamente la confirmación de que los fantasmas existen, sino no habría una vacante que te pida no tenerle miedo a ellos y tampoco es una habilidad tan buena en el mercado porque te pagan 7 mil 150 pesos”, señaló el joven entre risas.

Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar y su video dividió opiniones entre los usuarios de TikTok, algunos consideraron que probablemente el trabajo era en una funeraria y por eso pedían ese requisito, otros escribieron que quizá en el inmueble donde se encuentra la empresa se han presenciado fenómenos paranormales o apariciones de seres extraños; mientras que otros consideraron que sólo por tener esa habilidad le deberían pagar el doble.

“No, así empiezan los juegos de terror”. “¿No será para trabajar en una funeraria? Y por eso el requisito”. “Solo por esa habilidad unos 20000 pesos jaja”. “Habilidad poco común y mal pagada”. “Me da más miedo el Excel”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Y es que si de empleos se trata, algunos sí tienen que ver con la muerte. A continuación una breve lista de los trabajos que si tienes miedo a la huesuda, es mejor no llenar solicitud.

* Médicos forenses que se especializan en examinar a los muertos para determinar la causa del deceso.

* Enbalsamador. Es el responsable de que los cadáveres se conserven y no se descompongan.

* Tanatopraxista. Su función no sólo es maquillar el cadáver, sino proyectar una sensación de descanso.

* Desfinfectador de escenas del crimen.

* Sepulturero. Es la persona que tiene por oficio enterrar a los muertos.

* Cuidador de cadáveres. En las universidades, los estudiantes de medicina deben realizar sus prácticas con cadáveres que han sido donados a la ciencia. Esos cadáveres no se cuidan solos, necesitan alguien que se encargue de cuidarlos y meterlos en formol para asegurar su conservación.

* Grabador de psicofonías. Aunque parezca increíble (o absurdo para muchos) hay personas que se dedican a ir a hospitales abandonados o cuevas en mitad de la nada a grabar psicologías.

