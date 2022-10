Refrendando su apoyo en contra del edadismo, Danna Paola posó a lado de Paty Cantú y sus fans exigen colaboración

Danna Paola agradeció a Paty Cantú el “mantenerse fuerte en la industria” tras denunciar el edadismo que existe contra ellas (Fotos: Instagram/@dannapaola/@patycantu/@cultu_popmex)

Leyendas apoyando a leyendas: Danna Paola cumplió la promesa y posó a lado de Paty Cantú, luego de que esta última denunciara una de las problemáticas más fuertes y poco abordadas que existen en contra de las mujeres que se dedican a la industria del entretenimiento: el edadismo.

La juvenil estrella que en los últimos meses se ha convertido en uno de los furores más grandes y representativos de México y el pop hispano, refrendó su apoyo a la ex integrante del dúo Lu, quien compartió en su cuenta de Instagram el emotivo momento que además de conmocionar a sus dos fandoms, también ha generado que ahora incluso les exijan una colaboración musical, claramente dentro del género que representan y siendo lo más explosiva posible ya que desde que Cantú entró a Los 200s Pop Tour su faceta sensual ha sido más que expuesta.

“Mexican girl power. Cómo dijiste D, we’re ALL kweens”, fue la descripción que la integrante de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que a solo un día de haber recibido unas halagadoras palabras de la también actriz, han demostrado que no existe hipocresía alguna, pues el apoyo va más allá de redes sociales.

Danna Paola posó a lado de Paty Cantú (Foto: Instagram/@patycantu)

Las reacciones no tardaron en llegar, pues la foto ha comenzado a tener gran viralidad debido a que ambas son consideradas como grandes exponentes del pop mexicano y latino, por lo que las exigencias de una dupla musical han inundado la publicación, siendo algo que tal vez las mexicanas ya han contemplado, tal y como pasó con Dulce María semanas atrás.

“Por favor, necesitamos una canción de ustedes dos donde todos estos problemas sobre las mujeres en la industria queden más que expuestos”. “Para que vean que esto no se trata de solo palabras en redes sociales”. “Ni siquiera pueden decir que Paty es de la vieja escuela porque está más que vigente en todos lados, así que qué emoción qué un dueto pueda pasar”. “Las dos súper reinas del pop en español, con la letra de Cantú y la voz de Danna eso es más que una bomba segura para todos”, escribieron en la publicación.

Cantú calificó de “antifeminista” y “estúpido” el edadismo

Paty Cantú calificó de “antifeminista” y “estúpido” el edadismo que existe en su contra (Foto: Instagram@patycantu)

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental -10 de octubre- la artista explotó en contra de aquellos comentarios que detractores le dejan de manera cuente en sus redes, que a pesar de que pueden llegar a ser diversos -pues van desde el gusto o disgusto por su música- ha comenzado a repetirse y ejercerse discriminación por su edad relacionado directamente con el hecho de que es mujer.

“No saben cuántas veces me toca leer comentarios ofensivos. Desde un lugar que critica mi edad, mi relevancia, y las distintas etapas de mi carrera. No se puede vivir en una línea. Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. No me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mí. Y déjenme en paz. No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa’ crecer. Vivo pa’ ser feliz. Gracias. Y en la edad que sea merecemos sueños y libertad. Dejen de querer hacer sentir a las mujeres de más de 30 como estorbos porque es lo más antifeminista y estúpido del mundo”, comenzó a comentar la popular cantante.

Así fue la conversación pública entre Danna Paola y Paty Cantú (Foto: Twitter)

Ante ello, la respuesta de Danna Paola no tardó en llegar: “Paty Cantú y tú! Mujer chingon*, talentosa y la inspiración de muchas! El pop en México se ha visto marcado también con tu música y tu esencia amiga, eres una artista maravillosa y te admiro muchísimo. Gracias por seguir compartiendo tu arte y mantenerte fuerte en esta industria”, escribió la ex chica Élite.

