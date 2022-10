Fernández Noroña le contestó a Marko Cortés por caso El Rey del Cash: “te acompañaré a presentar la denuncia”

Fernández Noroña se fue contra Marcko Cortés por cuestionar a AMLO basado en El Rey del Cash (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), le contestó a Marko Cortés, presidente reelecto del Partido Acción Nacional (PAN), por cuestionar la calidad moral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto en relación al hackeo realizado por el grupo Guacamaya y el libro El Rey del Cash.

El diputado federal, a través de redes sociales, ironizó sobre el cuestionamiento de Cortés Méndoza, a tal punto que, este jueves 13 de octubre, dijo que si tenía pruebas de la acusación que hizo, él mismo lo acompañaría a hacer la denuncia correspondiente.

“Oye pasmarote (persona pasmada o embobada), seguro ni has leído el libro. Haz una rueda de prensa con las acusaciones y las pruebas correspondientes. Si anexas las pruebas, te acompañaré a presentar la denuncia. De lo contrario, discúlpate de tus intrigas”

Oye pasmarote, seguro ni has leído el libro. Haz una rueda de prensa con las acusaciones y las pruebas correspondientes. Si anexas las pruebas, te acompañaré a presentar la denuncia. De lo contrario, discúlpate de tus intrigas. @MarkoCortes https://t.co/cI86WsCOiX — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 14, 2022

Y es que tras la revelación de las lista de los 42 presidenciables de la oposición difundida por el presidente López Obrador durante la conferencia matutina, el líder del albiazul arremetió contra el mandatario y aseguró que AMLO tiene una “red de corrupción, engaños y mentiras”.

“Presidente López Obrador, en lugar de destapar candidatos de oposición, ¿por qué no mejor aclara la red de corrupción, engaños y mentiras revelados en Guacamaya Leaks y en el libro Rey del Cash? México merece saber la verdad, deben realizarse las investigaciones correspondientes”

Sin embargo, cabe recordar que Elena Chávez, autora del libro antiAMLO, realizó numerosos señalamientos contra el presidente de México; sin embargo, no presentó pruebas de ello, ya que su libro es un testimonio de lo que ella dice que se acuerda que vivió cuando su esposo fue un empleado del ahora presidente.

“Este es un testimonio sobre los 18 años que viví cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez Centeno”, es la primera línea de la introducción del libro que ha sido elogiado por los detractores de AMLO y profundamente criticado por la prensa de investigación.

Elena Chávez, autora de El rey del Cash, no aportó pruebas de sus señalamientos (Foto: captura de pantalla/Amazon)

Tal como lo cuestionó Julio Hernández López “Astillero” en redes sociales: No le den vueltas: si un trabajo periodístico de denuncia de hechos corruptos carece de pruebas no es un trabajo periodístico. Lo relevante de denunciar corrupción en El Rey del Cash sería justamente el probar los manejos en efectivo, no suponerlos o novelarlos en primera persona”. Por lo que Fernández Noroña se dio la libertad de burlarse de Cortés Mendoza por no poseer ninguna prueba contra el mandatario.

Cabe recordar que este mismo jueves, durante la mañanera, el jefe del ejecutivo federal mostró una lista con 42 personajes del bloque opositor que, de acuerdo con él, podrían competir en las elecciones del 2024. Dicha lista está integrada por políticos, empresarios y comunicadores detractores de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Entre los panistas que destacan en la lista se encuentra la Lilly Téllez, Marko Cortés, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez Ruiz, Santiago Creel, Gabriel Quadri y Margarita Zavala; del PRI se mencionó a Alejandro Alito Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong y Beatriz Paredes Rangel; de los medios de comunicación está Carlos Loret de Mola y Chumel Torres; y entre los empresarios está Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

Finalmente, en cuanto a la intervención de Guacamaya, el legislativo federal anunció que se reformará el marco jurídico en relación a ciberseguridad, exhortó a un mayor presupuesto en el ramo y solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que investigue si se siguieron sus recomendaciones para prevenir ataques de esta naturaleza; no obstante, en cuanto a las filtraciones relacionadas a AMLO, los opositores han condenado el uso faccioso de las Fuerzas Armadas.

