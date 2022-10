Beatriz Gutiérrez Müller descartó competir en las elecciones: “Ni senadora ni diputada ni presidenta”

La académica compartió foro con Paco Ignacio Taibo (Foto: Twitter/@Taibo2)

Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México, aseveró que no se postulará a ningún cargo de elección popular luego de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante su presentación en la conferencia El placer de leer, organizada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) en la XXII Feria Internacional del Libro en la Zócalo de la Ciudad de México, la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) descartó que tenga intenciones de competir por algún cargo, ya que puntualizó que su única intención es estar al lado de su esposo.

“Yo no sería senadora ni diputada ni presidente ni diputada local ni alcaldesa, nunca”

Puntualizó que, desde que el tabasqueño asumió la Presidencia de la República, su principal objetivo ha sido poder apoyar a que López Obrador para que se desarrolle la Cuarta Transformación; por lo que resaltó que continuará a su lado hasta que el político decida retirarse.

“En el 2018 yo se los dije, que iba a acompañar a una persona que anda por ahí (el mandatario mexicano) en su trabajo y que yo continuaría desde donde pudiera ayudando, nada más y que no me iba a proponer para ninguna cosa de esas actividades”, expresó.

Asimismo, dijo que el mundo de la política no es su objetivo, aunque está interesada y cree en ella, pues su interés principal se encuentra en la academia y en las letras: “Yo no me voy a postular nunca a ningún cargo, no, no. No es lo mío. Yo creo en la política, argumentarla, pero no pretendo”.

Por lo que destacó que son falsos los señalamientos que la apuntan para los comicios, principalmente, del 2024 ni es el “as bajo la manga” de ningún ayuntamiento del país: “Zapatero a tus zapatos y yo soy zapatera”.

Hoy recibimos a la doctora @BeatrizGMuller y a @Taibo2 para hablar de “El placer de leer” en el día 7 de la Feria Internacional del Libro edición XXII. Los esperamos mañana en la venta nocturna de 20:00 a 23:00. pic.twitter.com/Ma59ac7T18 — Claudia Curiel de Icaza (@poderdegreiskol) October 13, 2022

Las palabras de la doctora en Teoría Literaria se dieron dos días después de que el mandatario mexicano, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, negó que su esposa aspirara a competir con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Beatriz, de una vez aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo, eso es lo que ella me ha manifestado. Creo que en su momento lo va a externar, así como dijo al principio que no iba a ser primera dama porque, pues, todas las mujeres son primeras damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora”

Además, ante los medios de comunicación presentes externó que, en su caso, en menos de dos años se retirará de la vida pública en Palenque; mientras que Gutiérrez Müller continuará como maestra y como investigadora: “Eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va expresar”.

Finalmente, el mandatario indicó que es todo lo que diría al respecto, pues considera a su pareja una mujer de criterio e independiente, misma que puede hablar por sí misma sobre sus intereses y proyectos a futuro.

AMLO presentó la posible lista de candidatos a la presidencia de la oposición

Los 42 posibles candidatos de la oposición rumbo al 2024, según AMLO (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Durante la conferencia mañanera del jueves 13 de octubre, el mandatario federal mostró una lista con 42 personajes del bloque opositor que podrían competir en las elecciones del 2024. La lista se conforma de personajes de la política, medios de comunicación y empresarios que, según él, podrían participar en las elecciones presidenciales del 24, siendo del bloque conservador.

Entre los nombres panistas que destacaron fueron la senadora Lilly Téllez; el dirigente nacional del blanquiazul Marko Cortés; la senadora Kenia López Radabán; Xóchitl Gálvez Ruiz; así como los diputados Santiago Creel, Gabriel Quadri y Margarita Zavala.

Otros nombres fueron del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas; la senadora del mismo partido Beatriz Paredes Rangel; el periodista Carlos Loret de Mola, los empresarios Claudio X. González, Gustavo de Hoyos; y el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

