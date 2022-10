Brenda Osnaya, paratriatleta mexicana, denunció pérdida de su equipaje antes de la Copa Mundial

La deportista de Nuevo León también participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio (Foto: Twitter/@CONADE)

Brenda Osnaya, quien pasó a la historia por ser la primera paratriatleta mexicana en clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 después de obtener el bronce en el mundial, corre el riesgo de no participar en la Copa Mundial de Paratriatlón 2022 de Alanya, Turquía, por el extravío de su equipaje. La originaria de Nuevo León denunció a una aerolínea estadounidense por no entregar su equipo oportunamente.

Fue el miércoles 12 de octubre cuando, por medio de su cuenta verificada de Twitter, Brenda Osnaya difundió un video de denuncia. En el material solicitó a sus seguidores compartir la publicación y etiquetar a la empresa United Airlines para ejercer presión y que puedan entregarle sus llantas de forma oportuna para prepararse antes de su debut en el certamen.

“Hago este video para hacerle un atento llamado a United Airlines para poder recuperar mi caja con mis llantas. Me encuentro en Antalya, Turquía, para competir en una copa del mundo. Todo mi equipaje llegó excepto mi caja con mis llantas. La competencia es dentro de dos días. No he podido entrenar y estoy preocupada porque puedo perder la competencia”, aseguró.

Ayúdenme compartiendo este vídeo y etiquetando a #UnitedAirlines para que pueda recuperar mi caja con mis llantas y poder competir en la Copa del Mundo de Paratriatlon de Alanya, Turquía. pic.twitter.com/FB7uiiqTcM — Brenda Osnaya (@brenosnaya) October 12, 2022

Cabe mencionar que, para dos etapas de la competencia de paratriatlón es esencial el uso de las llantas. Osnaya compite en la categoría PTWC, es decir para usuarios con sillas de ruedas. Además de nadar en aguas abiertas, para completar la fase de ciclismo en ruta y carrera a pie debe echar mano de una silla de mano de posición reclinada, así como una silla de carrera, respectivamente.

De acuerdo con su testimonio, la paratriatleta comenzó su viaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Chicago, Estados Unidos. Después de dicha escala se trasladó a Frankfurt, Alemania, en un trayecto a cargo de United Airlines en su totalidad. Desde la ciudad europea voló con SunExpress hacia Antalya, donde fue entregado casi todo su equipaje, excepto su equipo para competir.

“El problema fue que desde CDMX le pusieron a todas las etiquetas de mi equipaje Chicago, Frankfurt y Antalya, excepto a la de mi caja con mis llantas. Ya hice un reporte en el aeropuerto de Antalya, envié correos, llamé al aeropuerto de Frankfurt y el problema es que nadie me da respuesta de dónde está mi caja y cuándo llegaría”, continuó diciendo en su video.

Brenda Osnaya pasó a la historia por ser la primera mujer mexicana en clasificar a la competencia de paratriatlón olímpico (Foto: Twitter/@triatlonmex)

Cabe mencionar que, de acuerdo con el calendario publicado en el sitio web oficial de la Organización Internacional de Triatlón, Brenda Osnaya tendrá su participación el sábado 15 de octubre de 2022 en punto de las 11:20 horas locales, es decir, a las 03:20 horas del centro de México, debido a la diferencia horaria. Hasta la tarde del viernes 14 de octubre, la paratriatleta no ha brindado actualizaciones en torno al extravío de su equipaje.

“Los atletas mexicanos hacemos un esfuerzo enorme tanto físico como económico para poder prepararnos y venir a competir del otro lado del mundo. Quiero poder demostrar mi preparación, de lo que soy capaz y poner el nombre de México en alto, pero sin mis llantas no puedo competir. Amigos, por favor ayúdenme a compartir este video y etiquetar a United Airlines para que mis llantas puedan llegar y poder competir”, expresó.

Información en desarrollo*