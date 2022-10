Alfredo Adame confesó que usa árnica y hielo para recuperarse de la golpiza: “Es milagroso”

(Foto: Ig adamereacciona)

Alfredo Adame contiúa en el ojo del huracán tras ser brutalmente golpeado recientemente a las afueras de su casa en Fuentes de Tepepan, Tlalpan. Y es que, tras múltiples fracturas y un posible desprendimiento de retina -que ya fue descartado- el actor tuvo que someterse a una delicada intervención quirúrgica.

Fue así que, después de circular en redes sociales algunas fotografías de Adame al salir de su operación, el famoso reapareció en Ventaneando para dar nuevos detalles de su estado de salud y, además, confesó que algunos remedios caseros aparentemente le han ayudado a sentirse mejor.

“Ya en mi casa. Ahorita estoy un tercio de lo que estaba ayer porque me he estado poniendo de seis a siete veces diarios hielo, que es milagroso, más el árnica. Me dieron de alta ayer a mediodía”, comentó en primera instancia.

De igual manera el controversial enemigo de Carlos Trejo informó sobre la evolución de la aparatosa lesión en uno de sus ojos y ahondó en que no tiene afectaciones mayores y la hinchazón se debe al proceso de recuperación.

“El ojo está muy inflamado, afortunadamente no hay desprendimiento de retina; ya pudieron entrar los oftalmólogos ayer antes de salir del hospital, mañana voy a una ecografía para que estén muy seguros que todo lo que está en la parte de atrás está bien”, resaltó ante las cámaras de Pati Chapoy.

(Fotos: Ig adamereacciona)

Respecto a cómo se encuentra el proceso legal contra los dos sujetos implicados en golpear, Adame remarcó que supuestamente todo apuntaría a su favor, pues existirían pruebas contra los sospechosos.

“Unos vecinos tomaron video de cuando me acerco con el cuate con el teléfono en la mano y le digo: ‘¿Te puedo ayudar?’, porque él estaba gritando que necesitaba un celular, entonces yo lo vi tan desesperado y fue cuando me dijo: ‘Hijo de tu…’. Entonces, (los videos) ya están con los peritos”, dijo.

Algo que no han faltado en redes sociales son los memes en donde se ha comparado al ex conductor de Hoy con personajes como E.T el extraterrestre. Ante esta situación, más que tomárselo a mal, Adame remarcó que el humor es mejor en estos momentos y que él también ha contribuido con uno que otro chiste respecto a su condición.

“Hasta yo mismo me hice un meme, dije: ‘Ya llegaron las máscaras para Halloween’, Yo soy un hombre feliz, todo me da risa, la gente cree que soy enojón, pero la vida le me tomo muy a la ligera”, apuntó.

Cabe recordar que el lunes pasado, Alfredo Adame colgó un video en su cuenta de Instagram donde comunicó a sus seguidores que sería intervenido como parte de las acciones médicas para tratar las lesiones que sufrió durante el reciente altercado en el que estuvo involucrado.

“Estoy en el hospital Gea González, son las 6 de la mañana. Me citaron el viernes, en la noche, ya tarde, me llamaron de emergencia que la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba a que fuera en tres semanas”.

Adame explicó que la determinación de adelantar su cirugía responde a la prevención de que el daño sea mayor: “Dicen que no se pueden arriesgar a que sobre todo esta fisura, este daño, se puede llegar a hacer mayor. Ahorita voy a entrar a la cirugía, es una cirugía de tres horas más o menos”.

“Me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, en la noche, de emergencia, entonces hoy me hacen esta operación en el pómulo derecho. Si no contesto ya saben por qué es... Seguramente me voy a quedar a dormir aquí en el hospital. Les mando un saludo y un abrazo”, expresó.

