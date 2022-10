Romina Marcos confesó que tuvo dismorfia corporal y defendió a Danna Paola ante críticas por su físico

Danna Paola se ha pronunciado en contra de criticar cuerpos ajenos. (Foto Instagram: @romimarcos, @dannapaola)

En los últimos años Danna Paola ha sido duramente criticada en redes sociales por su apariencia, pues según algunos usuarios está “muy delgada” e, incluso, han llegado a señalar que podría estar enfrentando un trastorno alimenticio. Aunque la artista de 27 años ya negó dicha información, las opiniones divididas continúan. Por esa razón, artistas como Isabel Lascurain han saltado en su defensa.

En esta ocasión fue Romina Marcos quien, tras ser criticada por su físico en Las Estrellas bailan en Hoy, saltó en defensa de su colega. Sin profundizar en detalles, la actriz contó que conoce a la protagonista de Atrévete a soñar desde que ambas eran unas niñas gracias a que coincidieron en el Centro de Educación Artísticos (CEA) Infantil y se posicionó en contra de todas aquellas personas que opinan sobre los cuerpos ajenos.

Danna Paola se encontró con Rosalía e intercambiaron piropos (Foto: Instagram/@dannapaola)

“Hubo prensa que habló como si tuviera una enfermedad o algo y la verdad es que no tenemos que hablar del cuerpo de nadie, nunca, al menos que tenga un moco para que se lo quite o cilantro en el diente, ahí si avísenos por favor. La admiro muchísimo [...] la veo y digo yo también puedo estar ahí, para mí es una inspiración y creo que eso debemos ser las mujeres unas para las otras”, declaró frente a varios medios.

Bajo este contexto, Romina Marcos recordó que hace un tiempo también fue señalada por su físico, pues muchas personas de su alrededor le hacían comentarios como “Nada más baja tantito, cinco kilitos”, lo que la orillo a querer bajar de peso. Fue así que tras lograr su objetivo sufrió un trastorno de dismorfia corporal, pues no se reconocía en fotografías o frente al espejo.

Romina Marcos es cantante y cuenta con más de 600 mil followers en Instagram (Foto: Instagram)

“Cuando baje mucho de peso me traumé. Fue un proceso donde aprendí bastante, sobre todo en la alimentación, pero me traume mucho en no volver a subir, imagínate 23 años de tu vida siendo una persona rellenita y de repente estás esbeltisima, pues obviamente no quería volver a subir, tantito veía una pancita y no”, comentó.

La actriz no profundizó en cómo logró superar ese trastorno, pero aseguró que actualmente se encuentra mucho mejor, pues aprendió a amar la naturaleza de su cuerpo: “Fue una etapa súper complicada de aprender muchas cosas de mi cuerpo [...] Hoy no estoy tan flaca como antes pero creo que tampoco estoy tan llenita como antes, entonces me siento super bien, en un equilibrio, en un balance”.

(Foto Instagram: @romimarcos)

Asimismo, descartó haber enfrentado algún trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. También en contra de las constantes comparaciones que muchos hacen entre ella y su madre, Niurka Marcos, quien ha destacado en el medio artístico nacional como vedette.

“Esas comparaciones vienen de afuera, si me lo dicen mucho en comentarios. Para mí es como ‘no me compares’, porque no soy mi mamá, no tengo que ser mi mamá y no tengo el cuerpo de mi mamá porque no soy mi mamá”, dijo.

No obstante, minutos antes de hablar con la prensa pasó por un incómodo momento en Hoy. Y es que tras presentar su número musical junto a su compañero Josh Gutiérrez en Las Estrellas Bailan en Hoy Campeón de Campeones, fue criticada por Andrea Legarreta, quien le sugirió bajar de peso para mejorar su desempeño sobre el escenario.

“Obviamente se están readaptando, que eso está padre, pero Romi... qué bien, está hermosa, los dos están hermosos, pero a lo que voy es que también... haberle metido más al ejercicio, bajar un poquito más de peso, eso le va a ayudar mucho a Josh y, por supuesto, a ti. Hace un cambio, ¿no? Y eso es muy valioso”.

La dismorfia corporal no distingue género. (Foto: Justin Pumfrey/ Getty Images)

¿Qué es la dismorfia corporal?

De acuerdo con la psicóloga Nallely Ruiz -egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México-, la dismorfia corporal es la percepción distorsionada que una persona tiene sobre su fisionomía. De alguna u otra manera quienes presentan este trastorno se sienten incómodos con su cuerpo tal y como es, por lo que mentalmente modifican las partes que les generan inseguridad hasta el grado de pensar que realmente son así.

“La dismorfia corporal es un trastorno o una patología que desarrolla una percepción distorsionada sobre la apariencia física. Esta distorsión es imaginaria porque solo la persona que lo padece se da cuenta, es algo que causa un malestar emocional, ya que te ves al espejo y no te gustas para nada, te ves defectos que te crean inseguridad y baja autoestima”, dijo en entrevista para Infobae México.

