La campaña cervecera apunta a frenar ventas a menores de edad

La campaña busca frenar la venta de alcohol a menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerveceros de México relanza “No te hagas güey” este 22 de junio para reforzar la prevención del acceso y consumo de alcohol en menores de edad, en una nueva etapa que llevará el mensaje a puntos de venta, canales digitales y eventos deportivos con la consigna de que la venta debe frenarse cuando el comprador no acredita la mayoría de edad.

La industria informó que en los últimos cinco años destinó más de $1.000 millones a iniciativas para prevenir el consumo y el acceso de alcohol entre menores. Ese esfuerzo habría generado un alcance potencial de 1.300 millones de impactos mediante campañas de comunicación, acciones de sensibilización y programas de prevención en todo el país.

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La campaña nacional se desplegará en restaurantes, fondas, tiendas de conveniencia y tiendas de abarrotes. También aparecerá en refrigeradores, mostradores y lonas en camiones, además de una estrategia en redes sociales con más de 3,7 millones de impactos.

La Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta señaló que esta nueva etapa busca impulsar una cultura de consumo responsable, moderado e informado. El mensaje central se mantiene: a menores de edad, alcohol no.

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Un cartel visible advierte la prohibición del consumo de tabaco y sus derivados a menores de edad, reflejando el compromiso con la protección de la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Cerveceros de México, la prevención del consumo de alcohol en adolescentes es una responsabilidad compartida entre padres de familia, consumidores, puntos de venta, distribuidores, socios comerciales, autoridades e industria. La campaña insiste en dos prácticas: verificar la mayoría de edad de los compradores y pedir una identificación oficial cuando exista duda.

La directora general de la cámara, Karla Siqueiros, resumió el criterio de venta en un mensaje directo: “Si es menor, no hay venta; si dudas, pide identificación oficial; la edad sí importa”.

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Siqueiros agregó que la industria sostiene dos principios de consumo cero: cero alcohol en menores y cero alcohol si conduces. La publicación de la campaña busca reforzar un llamado específico sobre el control de acceso a bebidas alcohólicas.

Los antecedentes de la campaña

La iniciativa fue lanzada originalmente en 2013. En ese momento, la industria la presentó como una forma de colocar en la conversación pública la prevención de la venta de alcohol a menores de edad y la corresponsabilidad entre sociedad, comercios e industria.

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Ahora, el organismo retoma esa estrategia con una versión con presencia en pantallas de eventos deportivos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y una ruta integral orientada a modificar conductas de forma sostenida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo empresarial ubicó esta acción dentro de una agenda más amplia de responsabilidad social. En ella incluyó temas como el uso eficiente del agua, el impulso al campo mexicano, el desarrollo comunitario y la promoción de la economía circular.

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El peso económico de la industria

La industria cervecera sostuvo que su cadena productiva tiene efecto directo en 168 actividades económicas. Añadió que genera más de 715.000 empleos directos e indirectos y que su contribución equivale a 1,6% del PIB nacional.

Según la cámara, 73% de los insumos de la industria son de origen nacional. También indicó que la cerveza mexicana se distribuye en casi un millón de puntos de venta en el país.

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Según la cámara, en el caso de las tiendas de abarrotes, la cerveza representa 30% de sus ingresos totales. Con esa presencia comercial, la industria llamó a reforzar la difusión del mensaje “No te hagas güey” y del hashtag #NoTeHagasGüey para impedir el acceso de alcohol a menores de edad.