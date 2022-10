Andrés García: presunto hijo no reconocido habría confirmado su parentesco

García mantiene a sus seguidores actualizados respecto a sus días en Acapulco a través de su canal de YouTube (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García TV)

Andrés García se ha mantenido los meses recientes en los titulares de espectáculos debido a las múltiples afectaciones el veterano actor padece: una cirrosis hepática que ha progresado en las últimas semanas, la cual le ha provocado pérdida de memoria, de oído y hasta alucinaciones -según su esposa Margarita Portillo- , dolores en la espalda debido a problemas en la columna vertebral, aunado a la leucemia que según el actor, le habían diagnosticado hace tiempo.

Poco antes de que el ex galán de telenovelas mexicanas alarmara a sus seguidores al expresar, entre otras cosas, que sus días finales ya están cerca, Lyn May reveló la existencia de un supuesto hijo no reconocido que el actor habría procreado con su amiga, la también vedette Melina May.

La bailarina acapulqueña de escendencia china reveló al programa De primera mano en julio de este 2022, que un hombre llamado Eric García es el supuesto hijo del protagonista de Pedro Navaja, quien presuntamente siempre tuvo conocimiento de su existencia, aunque nunca quiso reconocerlo legalmente. El joven estaría trabajando actualmente en la Asociación Nacional de Actores.

Lyn May reveló que Andrés García y la también vedette Melina May vivieron un amorío, del que habría surgido el nacimiento de Eric García (Foto: Archivo)

“Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él, el muchacho. Está muy guapo, trabaja en la ANDA” reveló Lyn May al programa de Imagen televisión.

Aunque Lyn se negó dar más detalles en la emisión liderada por Gustavo Adolfo Infante, fue la cuenta de Twitter “Doña Carmelita”, abocada a compartir información de espectáculos, quien contó la supuesta historia del hijo no legítimo de Andrés García.

“Andrés tuvo muchas mujeres en su vida, pues fue uno de los galanes más cotizados por mucho tiempo, pero oficialmente sólo ha reconocido a tres hijos, a Andrés García Jr., su primogénito, y Leonardo García a quienes tuvo con su primer esposa Sandra Vale, con quien se casó en 1967″, inició en un breve hilo.

Melina May, bailarina exótica en el retiro, es madre de Eric García, presunto hijo del actor dominicado (Foto: Archivo)

“De su matrimonio con María Fernanda Ampudia, con quien se casó en 1974, tuvo a Andrea García, con quien lleva varios años distanciado. Pocos saben que en su juventud Andrés García mantuvo un tórrido romance con una mujer de nombre Melina May, quien asegura tener un hijo del actor. El muchacho de nombre Eric, a pesar de no estar reconocido por el actor, ostenta el apellido García, sin embargo Andrés siempre ha dicho que él no es padre de ese joven”, añadió.

Tras difundirse esa información, hace unos días Lyn May volvió a hablar de la existencia del joven, así lo declaró la bailarina exótica a Chisme no like! “Es un muchachito muy lindo y él me dijo ‘cuando quieran entrevistarme, tú llévame y yo digo todo de mi papá y de mi mamá', porque ella es una vedette, es guapísimo es idéntico al padre”.

Eric García habría confirmado con sus breves palabras que efectivamente es hijo de "la leyenda" del cine mexicano, de 81 años (Foto: Archivo)

El comentario de Lyn causó revuelo en el programa y sus conductores contactaron al supuesto hijo, quien, pese a que se rehusó a brindar una entrevista como tal, sí reveló cierta información que habría de confirmar las especulaciones.

“La verdad no tengo nada qué decir del señor, hace años que no lo veo y pues digo, me da mucha pena la situación que está viviendo, pero me ofrecieron dinero de De primera mano y ni aún así acepte, imagínense, sin dinero pues menos”, explicó Eric García al programa.

Ante la pregunta de “¿pero tú ya has tenido oportunidad de hablar con él?”, el supuesto hijo de García confesó que “sí, sí, pero es algo que no me interesa que la gente sepa, la relación que haya tenido con él, ni cómo estemos ahorita”, dando a entender que sí ha tenido contacto con el famoso actor nacido en República Dominicana hace 81 años.

SEGUIR LEYENDO: