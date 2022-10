Germán Lizárraga le dedicó a Andrés García otra canción para su funeral

Germán Lizárraga y el actor Andrés García

A través de su canal de YouTube, Andrés García compartió que recibió la inesperada visita de Germán Lizárraga, el músico llegó a cantarle una canción especial en su casa de Acapulco, Guerrero. En el festejo sorpresa, el actor de Pedro Navaja (1984) incluso lanzó unos disparos al aire para amenizar el momento.

El tema que interpretó Germán Lizárraga fue Casquillos de mi cuerno, la canción que al actor de películas le gustaría que sonara en su funeral. Cabe señalar que hace pocos días, Andrés García habló nuevamente sobre su muerte.

“La verdad que estamos encantadísimos, muy orgullosos de estar aquí contigo, Andrés. Es un compromiso que hicimos hace unos días cuando supimos que a ti te gustaba una canción que nosotros grabamos hace un tiempo”, le dijo el músico de banda en el video.

En los pocos segundos que se pueden ver de la celebración, se pudo apreciar que Andrés García comenzó a cantar y corear la canción mientras fumaba uno de sus acostumbrados puros, concretamente el verso en el que dice “Yo no quisiera morirme, pero eso a todos les pasa”, justo en ese momento fue cuando alguien le pasó un arma y el actor disparó dos veces.

Germán Lizárraga y Andrés García

Además, Andrés García halagó el sombrero que se puso El rey de la banda, “Te quedó al ped...”, le dijo. Aunque el video estuvo publicado durante algunas horas en TikTok, sin embargo, es probable que la plataforma lo haya eliminado por el uso del arma de fuego, aún así, hubo algunos comentarios por parte de fans en el canal de YouTube.

“Así es en vida disfruten a su familia”, “El es una de las personas que no tenía que envejecer pero así a su edad es muy guapo y varonil”, “Muy alegres Don Andrés y Lizárraga, benditos sean” y “Hay que vivir porque cuando toque partir , solo nos llevaremos los recuerdos vividos” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer sobre este épico encuentro.

Además del tema de banda, el querido actor explicó recientemente que una de sus últimas voluntades sería que pusieran un popular tema de Juan Gabriel.

En medio de los padecimientos que lo aquejan, Andrés García sigue manteniendo la esperanza de que podrá hacer frente a la cirrosis que le fue diagnosticada, que aunada a sus caídas y problemas en la espalda.

En su dolor, el legendario actor de 81 años ha alarmado a sus seguidores al expresar que “quizá sean los últimos días de la última leyenda del cine nacional”, declaraciones que ha expresado en múltiples ocasiones en los videos que suele compartir en YouTube, donde responde las preguntas de sus fans.

El actor nacido en República Dominicana admitió que está viviendo “lo más desagradable del mundo”, por lo que lamentablemente, sus días " buenos” superan a los días “malos”, aquellos en los que el dolor que lo aqueja es insoportable.

A sus 81 años, el actor padece el desgaste de su hígado, derivado de la cirrosis (Foto: Instagram)

“Esta enfermedad es la peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios, y sin duda, esto es lo más desagradable del mundo. Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis”, contó Andrés García para TVyNovelas.

Andrés, quien como él mismo lo ha declarado, “probó de todo y sin medida”, ahora no puede darse la satisfacción de comer lo que se le antoja, pues debe llevar un régimen alimenticio estricto, el cual es supervisado por su esposa, quien es al rededor de 30 años más joven que el ex galán de telenovelas como El privilegio de amar y Mujeres engañadas.

