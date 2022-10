Pese a problemas de salud, Andrés García se negó a volver a ver a su hijo Leonardo

Andrés García sigue enojado con su hijo Leonardo y no quiere verlo (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial//@leonardogarciaof)

Pese a que Andrés García insiste en que estos podrían ser sus últimos días de vida, su esposa Margarita Portillo reveló que el actor no quiere ver a su hijo Leonardo, con quien ha tenido una conflictiva relación.

Hace unos meses Leonardo García, hijo del legendario actor Andrés García, constantemente visitaba a su padre, quien vive en Acapulco, Guerrero. Leonardo había sido uno de los principales en compartir información sobre la salud de su padre, pero la época en que mantuvieron una buena relación nuevamente ha terminado.

En entrevista con Ventaneando, Margarita Portillo confesó que por muchos esfuerzos que haga el hijo de Andrés para intentar reconectar con él, el histrión simplemente se niega a verlo, pues está molesto con el comportamiento que habría tenido con ellos en la última ocasión que lo fue a visitar.

“Sí lo vi molesto y es entendible porque es su hijo. Sí, (Leonardo) me dijo: ‘Tengo que ir a trabajar, pero si él quiere tomo un avión y lo voy a ver’, pero le pregunté a Andrés y Andrés no quiso, porque es así”

Esta información ya la había dado a conocer Leonardo hace una semana en un encuentro con la prensa, cuando fue cuestionado sobre los motivos por los que se le veía, de nueva cuenta, distanciado de su padre, a lo que él aseguró que su relación se había fracturado porque así lo había querido Andrés al oponerse a recibirlo en su casa.

En una reciente entrevista que Andrés García dio a De Primera Mano, confesó que su enojo actual con su hijo se debe a que la última vez que lo visitó, se alojó en su casa en Acapulco, donde solo hay una señora que hace la limpieza. Por este motivo, el protagonista de Pedro Navaja esperaba que Leonardo ayudara con la limpieza de la habitación que utilizó, y no fue así. Esto provocó una gran discusión que hasta hoy los mantiene alejados.

“La ultima noche que quería quedarse, agarro y veo y se va, pero temprano, en la mañana, le digo ‘Oye, ¿ya te vas?’, ‘Sí, ya me voy, papá’. Ya se iba, yo no sé si se pensaba despedir o no, y yo ‘No veo que estés arreglando el cuarto que usaste, yo tengo una señora nomás, no da para todo’, (y me contesta) ‘¿Y qué quieres que yo haga?’, así me contestó, ‘pues irte a ching*r a tu madre’, no me quedó de otra”, narró el pasado agosto.

Luego de esto, Andrés reveló que ya modificó su testamento para solo heredar a dos personas, sacando a Leonardo y a Roberto Palazuelos de él. Ahora quienes recibirán sus bienes serán su esposa, Margarita Portillo, y su hermana Rosa.

García Vale ha afirmado que lo tiene sin cuidado el hecho de que su padre lo haya sacado de su testamento ya que él tiene sus propios bienes y no está con el actor con la intención de ser heredado. Asimismo, ha remarcado que estará disponible para cuando quiera volver a verlo el ex galán de telenovelas.

Anteriormente, el primer actor se había quejado de que Leonardo se desentendía de él, pues no lo iba a visitar de forma constante, como a él le gustaría, aún más cuando su salud continúa empeorando; no obstante, tras las reclamaciones de Andrés, su hijo fue a verlo a Acapulco.

SEGUIR LEYENDO: