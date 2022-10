Andrés García no teme su final: “A la muerte hay que verla a la cara”

A sus 81 años, el actor padece el desgaste de su hígado, derivado de la cirrosis (Foto: Instagram)

En medio de los padecimientos que lo aquejan, Andrés García sigue manteniendo la esperanza de que podrá hacer frente a la cirrosis que le fue diagnosticada, que aunada a sus caídas y problemas en la espalda, han derivado en un deterioro gradual de su salud, que al momento lo mantiene postrado en la casa de su esposa Margarita Portillo, en Acapulco, Guerrero.

En su dolor, el legendario actor de 81 años ha alarmado a sus seguidores al expresar que “quizá sean los últimos días de la última leyenda del cine nacional”, declaraciones que ha expresado en múltiples ocasiones en los videos que suele compartir en YouTube, donde responde las preguntas de sus fans.

El actor nacido en República Dominicana admitió que está viviendo “lo más desagradable del mundo”, por lo que lamentablemente, sus días " buenos” superan a los días “malos”, aquellos en los que el dolor que lo aqueja es insoportable.

Andrés García ha expresado que desea que en su funeral suene 'Amor eterno', emblemático tema de Juan Gabriel (Foto: Instagram)

“Esta enfermedad es la peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios, y sin duda, esto es lo más desagradable del mundo. Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis”, contó el actor de Pedro Navaja en conversación telefónica para TVyNovelas.

El actor que vive en el retiro desde hace varios años, indicó contar con un un nivel en su umbral de dolor bastante notable, sin embargo, lo que más lo perjudica es que debido al desgaste de su hígado, tiene que estar yendo constantemente al baño.

“Yo aguanto bastante, pero puedo con el dolor, más no con la incomodidad... Te la pasas en el baño, de la mesa a cagar, literal, porque ya descubrí que lo que pasa con el hígado al deteriorarse es que hace su función más rápida, entonces ni comes en paz ni vas al baño en paz; igual le sirve eso a los doctores, yo tengo miedo hasta de tomar agua”, se sinceró el artista.

Andrés y Margarita. Pese a haberse casado muy enamorados, la pareja ya ha tenido distanciamientos y estuvo a punto de terminar en divorcio (Foto: Instagram)

Andrés, quien como él mismo lo ha declarado, “probó de todo y sin medida”, ahora no puede darse la satisfacción de comer lo que se le antoja, pues debe llevar un régimen alimenticio estricto, el cual es supervisado por su esposa, quien es al rededor de 30 años más joven que el ex galán de telenovelas como El privilegio de amar y Mujeres engañadas.

“Me pusieron una dieta especial, pero ni así; tengo que comer cosas ligeras y no puedo comer jamón ni embutidos, y Margarita no me deja tomar Coca-cola… Aquí las instrucciones sólo se las doy a Margarita, pero ella parece un sargento de Infantería; yo solamente estoy viendo cómo le voy a hacer y cómo va fluyendo todo. Mientras tanto, te puedo decir que tengo un amigo que también tuvo cirrosis y se suicidó, no aguantó ese tipo de vida y ya, lo resolvió”, expresó el histrión.

El actor mexicodominicano , quien actuó en recordadas películas de la filmografía nacional como El jinete de la muerte, Muñecas de medianoche y Tintorera, expresó que aunque ha recibido la llamada de muchos amigos, como anticipando su partida, él no le teme a la muerte.

“A la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa; además, estoy seguro de que hay otra vida”, dijo el actor, a quien le falta realizar un proyecto que le causa ilusión: la producción de su serie biográfica, y espera poder contar con salud un tiempo más para poder desarrollarla.

“Me gustaría supervisar mi historia y hacer algo fuera de serie, de eso hay que ver si Dios me quiere dar fuerzas, y también tengo que hacer algún casting para que me lleguen al tipo que yo tenía a los 20 años; mis proyectos le dieron la vuelta al mundo”.

