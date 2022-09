Andrés García: su última voluntad y la canción de Juan Gabriel que quiere en su funeral

Andrés García desea que en su funeral suene un emblemático tema de Juan Gabriel (Foto: Instagram)

Andrés García sigue padeciendo estragos en su salud, mismos que en los últimos meses se han recrudecido, situación que el mismo actor ha recalcado en los videos de YouTube que suele compartir, en los que recuerda pasajes de su vida y se mantiene en comunicación con sus seguidores al responder sus preguntas.

El emblemático actor ha causado un dejo de tristeza con sus recientes declaraciones, pues en más de dos ocasiones, el intérprete de Pedro Navaja ha manifestado que probablemente ya esté llegando a sus últimos días, esto debido a las afectaciones a su salud que lo mantienen débil.

Hace unas semanas el actor de 81 años sufrió una caída que lo mantuvo hospitalizado, y apenas este 25 de septiembre, su esposa Margarita Portillo reveló que sufrió una nueva caída en el baño de su casa, ubicada en Acapulco, Guerrero, situación que lo mantiene en cama muy adolorido.

Andrés García ha presentado diversas crisis de salud en los últimos meses (Video: Ventaneando)

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoro. También, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, dijo su esposa en un reciente video colgado en la cuenta oficial de YouTube del histrión.

Y es que además de las afectaciones que el actor nacido en República Dominicana tiene en la médula espinal, lo que genera una disminución en sus glóbulos rojos y una “anemia permanente”, el ex galán del cine mexicano padece el desgaste derivado de la cirrosis hepática que le fue diagnosticada.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar (...) Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, expresó el actor en el reciente video que causó la alarma entre sus fans.

Pese a haberse casado muy enamorados, la pareja ya ha tenido distanciamientos y estuvo a punto de terminar en divorcio (Foto: Instagram)

En este contexto, se dio a conocer cuál es la última voluntad que Andrés García y sobre ello el actor bromeó con su esposa en el video disponible en la cuenta oficial del actor: “Si me llevan a cremar, después conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”, expresó entusiasmado.

Pese a que en el momento del “chascarrillo” Andrés y su esposa se rieron cómplices, la realidad es que un año atrás el actor ya había hablado en el programa Hoy acerca de cuál sería su último deseo. Entonces García reveló que quería ser cremado y que sus cenizas fueran enterradas en su casa de la playa en Acapulco, y mencionó que quería reposar junto a su padre Andrés García Calle.

Asimismo, en el clip el actor le dijo a su esposa “si se tiene que morir uno, se muere y ya”, por lo que no le preocupa qué sucederá después. Esta actitud ha generado que algunos de sus admiradores teman que el actor “se esté dejando morir”.

Cirrosis hepática y un déficit en sus glóbulos rojos han deteriorado la salud del famoso (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García TV)

Aunado a ello, en el mismo video el famoso actor reveló que deseaba que el día de su funeral sonara la famosa canción Amor eterno, creación de Juan Gabriel. Pese a que el nacido en República Dominicana y el extinto “divo de Juárez” nunca colaboraron juntos en algún preoyecto, se sabe que mantenían una buena relación a mistosa, incluso se especula que pudieron haberse encontrado en el puerto de Acapulco, donde ambas estrellas cuentan con propiedades inmobiliarias.

Amor eterno ha sido interpretada por diferentes artistas al rededor del mundo pero, ninguno lo ha hecho como Alberto Aguilera Valadez, creador de esta pieza que de inmediato evoca un sentimiento de melancolía entre el público mexicano.

