Porqué la alianza de Pablo Montero con Pati Chapoy ha sido tachada de traición a Televisa y venganza a Juan Osorio

La unión de Pablo Montero con Pati Chapoy ha sido tachada de traición a Televisa y venganza a Juan Osorio (Foto: Instagram/@ventaneandouno)

¿La venganza es un plato que se come frío? Parece ser que sí, pues después de tener todo el respaldo de Televisa Univision junto a Juan Osorio, la relación de Pablo Montero con ellos parece haber terminado más que mal, pues no solo se dejó ver con una de las figuras principales de la televisora competencia, TV Azteca, sino incluso les concedió una íntima entrevista que ha sido tomada por usuarios en redes sociales como “la traición y revancha” del actor por el mal final que tuvo el proyecto no autorizado de Vicente Fernández.

El actor y cantante inició el 2022 lleno de controversias, pues luego de que se confirmara que él sería el encargado de darle vida al Charro de Huentitán en la bioserie El último Rey: El hijo del pueblo, proyecto de San ángel no autorizado por la dinastía de Chente y basado en un polémico libro que también está más que censurado y vetado por la familia de famosos, las cosas han ido de mal en peor y su nueva y cordial relación con la televisora del Ajusco podría ser el mejor ejemplo de ello.

La entrevista ha sido presumida en todas sus redes sociales (Foto: Instagram/@ventaneandouno)

Cabe mencionar que Ventaneando , encabezado por la reina de los espectáculos mexicanos Pati Chapoy, fue uno de los espacios donde más “tierra” se le tiró al actor, a la empresa, su productor e incluso al contenido visual y narrativo, por lo que ahora una entrevista íntima con ella concedida por él ha generado polémica y no precisamente por las preguntas y respuestas, sino por el simple hecho de estar juntos.

Desde la primera temporada de la polémica producción “al vapor” de la Fábrica de Sueños, Pati Chapoy arremetió contra la periodista Olga Wornat, Pablo Montero y Televisa, luego de que se diera a conocer que todo estaría basado en el libro El último Rey. Así como durante varias semanas las indirectas de “traición” por parte de San Ángel a la familia de Vicente Fernández no se hicieron esperar, pues él cantante de Estos Celos, Mujeres Divinas y Millón de Primaveras dedicó toda su vida y carrera a la empresa, por lo que el hecho de hablar mal de él no era correcto.

El actor con el proyecto obtuvo el "desprecio" de la familia de Vicente Fernández (Foto: @pablomoficial/Instagram)

Para finales de la segunda temporada, la relación entre Montero y Juan Osorio terminó en muy malos términos, pues el productor en entrevista para De Primera Mano confesó todo lo malo que había pasado con Pablo y de manera directa y contundente hasta evidenció sus problemas con el alcohol .

“Me duele mucho porque, en lo personal, lo quiero, lo estimo y yo lo defendí a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que, de repente el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación y que anda diciendo que ‘iba de espaldas y que no salía. Dejó plantados a sus compañeros actores, al equipo técnico, a la renta de un estadio y a extras a todo los que conformaron esta producción. Por lo tanto, sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo”, detalló Juan para el programa de espectáculos.

La bioserie esperaba tener una tercera temporada, según rumores, pero habría sido cancelada por bajo nivel de audiencia y malos comentarios del público Ig: _vicentefdez / @pablomoficial / @juanosorio.oficial

Ahora, luego de ser anunciado con gran emoción, Pablo Montero se convirtió en la estrella principal del programa de Pati Chapoy y aunque algunas de las preguntas más relevantes fueron enfocadas a sus ex relaciones sentimentales, quedó más que claro, según los internautas, de que pasó de ser el consentido de Televisa y Juan Osorio a un elemento más de la empresa, pues aún cuando en un arranque de furia el cantante agredió a una reportera de Ventaneando ahora las pintaron como “si no hubiera pasado nada”.

