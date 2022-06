Pablo Montero negó que por alcoholismo no se presentó a la grabación final de “El Último Rey”

Pablo Montero aseguró que no hay distanciamiento con el productor Ig: _vicentefdez / @pablomoficial / @juanosorio.oficial

La bioserie no autorizada de Vicente Fernández producida por Juan Osorio para Televisa Univision no solo arrancó con el pie izquierdo, sino también cerró de esa manera. La polémica que en todo momento giraba más en torno al elenco y la dinastía del Charro de Huentitán que sobre la misma trama, contó con una cereza en su gran pastel.

Tras una serie de rumores, hace unos días Juan Osorio confirmó que el actor encargado de darle vida a la estrella central de la historia, Pablo Montero, no se presentó en el último día de grabaciones de la serie, causando una gran molestia en el padre de Emilio Osorio, la televisora de San Ángel y el equipo de actores y técnicos que conformaron la segunda temporada de la polémica adaptación de la pantalla chica.

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, de su canal oficial de YouTube donde sube contenido con personalidades de gran renombre, el también cantante se sinceró sobre la polémica en torno al productor de telenovelas, revelando su versión de las historia que solo había sido contada por Juan Osorio:

El actor reconoció que no se presento en la grabación final (Foto: @pablomoficial/Instagram)

“El último día de grabaciones yo venía con una carga muy pesada de trabajo y yo no me presenté. Era una toma en el estadio Azteca y tenía que ir a hablarlo, contar qué había pasado y pedirle una disculpa de por qué había pasado y porqué si en todo el proyecto estuve tan entregado…”, empezó a narrar el actor.

Uno de los principales motivos que contó el intérprete de canciones de regional mexicano como Hay Otra En Tu Lugar, Que Me Digan Viejo y Cuando Sale La Luna estaba dirigido a las largas jornadas laborales que, según él, tenían los principales actores de la historia, como Emilio Osorio, Angélica Aragón, Salvador Sánchez y Iliana Fox, aunque ninguno de los mencionados ha dado declaraciones similares o abordado el tema como Montero.

Se desconoce si la relación siga en buenos términos (Fotos: TVyNovelas/ Instagram/@el-re-chete)

“Eran jornadas muy fuertes, porque yo me levantaba temprano a las seis a correr y luego ir al rancho, grabar todo el día y después como a las diez de la noche me iba al estudio y del estudio obviamente salía como a las dos o tres de la mañana. Eran muchos los días que me dormía que solo dormía cuatro o cinco horas, entonces pues sí reventé el último día -que no debe de ser-. Tú estás comprometido en algo, tienes que partirte el alma hasta el final”, agregó.

¿Juan Osorio está arrepentido de darle el personaje a Montero?

Hace solo unos días, aún cuando el gran final de la segunda temporada, que tenía planes de una tercera pero ahora está siendo seriamente conversado entre los altos mandos de Televisa, el productor de telenovelas como Una Familia Con Suerte, Mi Marido Tiene Más Familia y Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca mencionó al programa De Primera Mano que su relación con es una cuestión que no estaba en sus planes tocar, pues el actor está completamente enterado de sus acciones erróneas: “Es un tema que no me interesa abordar, Pablo sabe perfectamente en donde cometió errores, donde falló”.

Vicente Fernández será encarnado por Pablo Montero, de quien Juan Osorio señaló que alcanzó "las expectativas" (Foto: Televisa)

“Me duele mucho porque, en lo personal, lo quiero, lo estimo y yo lo defendí a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que, de repente el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación y que anda diciendo que ‘iba de espaldas y que no salía. Dejó plantados a sus compañeros actores, al equipo técnico, a la renta de un estadio a extras a todo los que conformaron esta producción. Por lo tanto, sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo’”, detalló Juan para el programa de espectáculos.

SEGUIR LEYENDO: