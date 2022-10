Los ácidos comentarios del Escorpión Dorado que provocaron su linchamiento digital tras La Más Draga 5

Ácidos comentarios y decisiones le provocaron su linchamiento digital tras La Más Draga 5 al Escorpión Dorado (Foto: Instagram/@lamasdraga)

La Más Draga es un reality show que levanta muchas pasiones y eso lo saben muy bien sus estrellas invitadas, pues tras 4 temporadas finalizadas y una al aire actualmente, las dinámicas han quedado más que claras, por lo que cada palabra y decisión debe ser tomada con gran responsabilidad, teniendo un nuevo ejemplo de lo que puede pasar cuando no es el caso.

En el segundo capítulo de “la quinta ola”, una de las figuras más controversiales, virales y con gran número de suscriptores en internet hizo su debut en el programa de telerrealidad de Drag Queens mexicanas y latinas: El Escorpión Dorado. Alex Montiel fue la estrella invitada, participando bajo su polémico personaje, sin embargo algunos de los comentarios realizados a las concursantes no fueron de total agrado del público.

Aunque esto ya era motivo suficiente para que hate no tardara en llegar a sus redes sociales, la decisión final de eliminar a una participante fue la gota que derramó el vaso y que le provocó un linchamiento digital que ha mantenido su nombre en tendencia, recibiendo una gran cantidad de comentarios negativos, reclamos e incluso señalamientos por homofobia debido a su historial de chistes con “humor negro” sobre la comunidad LGBT+.

El divertido personaje también ha generado contenido para sus redes sociales después de su participación en el reality show de Drag Queens (Foto: Instagram/@goldenescorpion)

La temática de la pasarela de este semana fue “La Más Juguete”, inspirado en todos aquellos típicos artefactos mexicanos artesanales que durante el siglo XX y posiblemente los primeros años de la década de los 2000 fueron el motivo de miles de risas y momentos de diversión en la familias -antes de la llegada del internet-.

Aunque algunas menciones dentro de la crítica también fueron felicitaciones y halagos a las ejecuciones de propuestas y pasarela, otros fueron mucho más ácidos:

“Faltó un ching* de energía, como de huev*¨estuvo sí”. “Si estuviéramos en Rusia ya hubieras ganado, lamentablemente se ve lo menos mexicano que podía ser. Pareces muy rusa y ahorita los rusos no están muy de moda”. “Jueguitos mexicanos, piñatas, ¿sabes cuántos picos tiene una? Ni idea, porque te valió madr*s, no investigaste. Tiene 7 picos por los 7 pecados capitales; ese tipo de detalles estaría ching*n que los viéramos y tu te tomaste la licencia de hacer una combinación de un ching* de cosas que te quedaron bonitas pero para mí no cumple la regla principal”, fueron algunos de sus comentarios.

‘Deseos Fab’ es la primer eliminada de La Más Draga 5

'Deseos Fab' es considerada como la favorita de la quinta temporada (Foto: Instagram/@lamasdraga)

Aunque un jurado completo es quien pone entre las ‘menos y las ‘más’ a las participantes, el famoso invitado, después de ver un show de doblaje, es el que elige quién se queda y quién se va, siento en el caso de El Escorpión Dorado el motivo principal del linchamiento, pues tras eliminar a Deseos Fab, considerada como ‘la favorita de la temporada’, los reclamos han inundo sus redes sociales con incluso agresiones digitales que ha comenzado a ser respondidas por él.

“Solo una cosa tenías que hacer y era salvar a Deseos”, le reclamó un fan, a lo que respondió: “¿Yo? No digas mamad*s, yo no decido ja, ja, ja. Dirección equivocada”. Otro más agregó “Solo una cosa tenías que hacer bien y no lo hiciste”, siendo también respondida con su peculiar forma de expresarse “¿Cuál? Quitarle la decisión a todo el jurado… #NoPinchesMam*s”.

Así ha respondido El Escorpión Dorado los ataques (Foto: Instagram)

Tras la participación de El Escorpión Dorado los cuestionamientos sobre las estrellas invitadas a La Más Draga han regresado, pues cuando artistas abiertamente heterosexuales han asistido no han sido del agrado del público, sin embargo tampoco han estado conformes con los pertenecientes a la comunidad LGBT+.

