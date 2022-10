Maryfer Centeno recibió amenazas que atribuye a Alfredo Adame: “Te van a seguir por un tiempo”

Maryfer Centeno se defendió de las agresiones de Alfredo Adame, aunque dijo perdonarlo (Foto: Instagram)

Hace unos días la grafóloga Maryfer Centeno hizo una interpretación del lenguaje no verbal presentado por Alfredo Adame en unas declaraciones que dio a la prensa tras haber recibido una fuerte golpiza a las afueras de su domicilio.

Y es que el actor fue atacado hace unos días por dos sujetos -quienes ya fueron remitidos a las autoridades- luego de una gresca que terminó en balacera, donde murió un policía y un civil.

El caso causó revuelo por las graves lesiones que sufrió el también conductor y aspirante a político en el rostro, pues por un golpe en el ojo derecho, Adame tuvo que ser hospitalizado y le colocaron cuatro placas de titanio en el pómulo.

Sin embargo, su actitud poco ha cambiado, pues arremetió contra Centeno al llamarla “tontita” por haber compartido su interpretación en las redes sociales, y es que Adame habría sonreído al explicarle a la prensa que un policía había fallecido en las inmediaciones.

“Dice gente de la policía, pero aquí hace una expresión de una gran sonrisa ¿verdad? Porque cuando dice que falleció este hombre de la policía hace esta cara de felicidad, qué cosa tan rara”, dijo la especialista.

Tras ello, ahora la grafóloga -famosa por realizar interpretaciones de la letra escrita y el lenguaje corporal de las celebridades- aseguró que recibió amenazas anónimas por Instagram, a través de una cuenta denominada “AD”, lo que ella relaciona directamente con Alfredo Adame.

Al actor le fueron colocadas cuatro placas de titanio en el pómulo derecho (Fotos: Ig adamereacciona)

“El mensaje son puras falsedades, es un mensaje de una cuenta que cuando yo denuncio, es una cuenta AAD, las iniciales de Alfredo Adame”, contó Maryfer Centeno al programa De primera mano.

Maryfer aseguró que el actor no se incriminaría por poner su nombre real en el mensaje dirigido a ella. “Por eso suponemos y es atribuible a Alfredo Adame, veo difícil que alguien quiera usar su nombre de correo electrónico”.

La grafóloga compartió el mensaje donde se menciona que “la tienen bien ubicada”, por lo que teme por su integridad: ”Tu novio alemán usa una bicicleta eco y ya se sabe por dónde anda. Te van a seguir un tiempo y después vas a terminar eliminando todo de tus redes y regresarás a ser nada por meterte con quien no debes”.

Maryfer puede concluir aspectos de personalidad al analizar letra escrita y lenguaje corporal (Foto: Captura de pantalla)

En este sentido, la especialista que colabora en emisiones como las de Gustavo Adolfo Infante, señaló que no le gustaría tomar acciones legales en contra del ex esposo de Marypaz Banquells, aseguró que “lo perdona” y no quiere afectarlo, pero en caso de que las amenazas continúen llegando a su bandeja de entrada, no descarta demandarlo.

“En caso de que siga siendo tan violento, claro que estoy en la obligación de demandarlo”, concluyó la experta en análisis corporal.

Alfredo Adame fue sometido a una operación de emergencia el pasado lunes 10 de octubre por cuatro fisuras faciales, una de ellas en el ojo, la cual fue la más grave de todas su heridas.

El actor dio aviso de su intervención quirúrgica mediante su cuenta oficial de Instagram. “Me llamaron de emergencia que la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba a que fuera en tres semanas”, señaló.

Las lesiones fueron provocadas por el altercado que hubo a solo unos metros de su casa, en el que dos sujetos lo golpearon cuando supuestamente él solo quería ayudar, pues también un policía había sido asesinado.

Luego de la operación facial, medios comenzaron a circular las primeras imágenes de cómo se veía el rostro de Alfredo Adame después de la intervención y él utilizó esas fotografías para burlarse de sí mismo.

“Con un paracetamol quedo (...) Ya me llegaron las máscaras de zombie y momia para Halloween”.

SEGUIR LEYENDO: