Así fue el polémico maquillaje con el que Arath de la Torre se burló de la golpiza a Alfredo Adame

Alfredo Adame continúa dando de que hablar, pues después de ser brutalmente golpeado a las afueras de su casa ubicada en Fuentes de Tepepan en días recientes, varios artistas de la farándula mexicana no han dudado en reaccionar a los hechos. Tal fue el caso de Arath de la Torre, quien no se limitó a dar una opinión, sino que hizo una parodia del ex conductor y apareció con un ojo morado de maquillaje.

Fue desde su cuenta de Instagram donde el presentador de Hoy colocó una serie de fotografías en donde se le puede apreciar con un pupilente azul -emulando el color de ojos de Adame- y un pants azul similar al que utilizaba el enemigo de Carlos Trejo cuando fue golpeado. Pero, sin lugar a dudas, lo que más dejó en claro la referencia fue que Arath traía maquillado un ojo que aparentaba estar completamente morado e hinchado.

De acuerdo con lo mencionado por el también comediante, el disfraz sí tenía una intención, pues anunció que el próximo lunes se realizará una parodia de Adame en el programa El privilegio de mandar.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron divertidos con la referencia que usó Arath de la Torre, ya que comentaron emoticones de caritas riendo y señalaron que estaban listos para sintonizar el programa cuando se transmitiera.

Respecto a dicha caracterización, hasta el momento, Alfredo Adame no ha emitido ningún comentario al respecto; sin embargo -a pesar de la seriedad de sus heridas- en fechas recientes el famoso utilizó hasta un par de memes para aligerar un poco su situación de salud.

Y es que, desde su Instagram, Adame publicó una imagen en la que se ven dos panes cuya superficie parece la cara de una persona golpeada.

“¡Ya hay pan de Alfredo Adame!”, dice el texto que acompaña la imagen para burlarse del actor.

Lejos de enojarse, el actor decidió compartir con sus más de 167 mil seguidores el meme, al que acompañó con la frase: “Se pasan, banda”.

Pero además de ese meme, Adame subió otro en donde se puede observar a Danzo Shimura, un personaje del anime Naruto y que se caracteriza por tener un ojo vendado.

“Yo en estos momentos”, escribió Adame para acompañar el meme que generó reacciones divertidas entre sus seguidores.

Por supuesto, tras la agresión que sufrió -y debido a que no es el primer altercado en el que está involucrado- Adame se convirtió en objeto de memes y burlas en redes sociales.

Qué sucedió con el ojo de Alfredo Adame

El ataque sucedió afuera del domicilio del famoso en la alcaldía Tlalpan el pasado 28 de septiembre, cuando un policía había sido asesinado momentos antes. De acuerdo con la versión del histrión, él se acercó a unas personas con la intención de ayudarlas, pero fue brutalmente agredido.

En su cuenta de Instagram, Alfredo Adame compartió un par de memes sobre su agresión (IG: @adamereacciona)

Los primeros reportes indicaban que el actor presuntamente podría tener desprendimiento de retina, pues aseguró en múltiples ocasiones que no podía ver nada, sin embargo, en una reciente entrevista con Venga la Alegría, Adame confesó que va progresando poco a poco.

‘Mi ojo está a un 50% ya veo, borroso, pero ya veo, parece que no hay desprendimiento de retina’’, expresó.

