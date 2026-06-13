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Embajador Johnson anuncia creación de nuevo Grupo Bilateral para reforzar seguridad entre México y EEUU

El diplomático sostuvo una reunión con el titular de la SRE, Roberto Velasco, para reafirmar una mayor cooperación bilateral

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Embajador Johnson anuncia creación del BIG. Crédito: @USAmbMex
Embajador Johnson anuncia creación del BIG. Crédito: @USAmbMex

Tras una reunión entre el embajador estadounidense Ronald Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se anunció la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), lo que representará mayor cooperación bilateral.

En un comunicado titulado “De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad” se dio a conocer que durante una reunión en la embajada de los Estados Unidos en México, ambos presentaron la estrategia ante funcionarios estadounidenses y mexicano, quienes encabezarán la nueva estrategia.

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La cooperación en materia de seguridad “evoluciona”

El documento detalla que el BIG forma parte de la “siguiente etapa en la evolución de nuestra cooperación”, permitiendo una coordinación con mayor eficacia y de manera constante, poniendo el foco en la generación de resultados medibles.

El comunicado adelanta la participación de 15 agencias del gobierno de Donald Trump, junto con sus contrapartes en México. También se resalta el trabajo en materia de seguridad para poner freno a problemáticas como:

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  • El flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas;
  • Armas de fuego ilegales y personas;
  • Combatir a las organizaciones criminales transnacionales;
  • Fortalecer la seguridad fronteriza;
  • Frenar la migración ilegal;
  • Desmantelar redes de financiamiento ilícito y robo de combustible;
  • Enfrentar amenazas emergentes mediante el uso de tecnologías avanzadas y otras herramientas.
En anuncio fue revelado en los canales oficiales de la embajada de EEUU. Crédito: @USAmbMex
En anuncio fue revelado en los canales oficiales de la embajada de EEUU. Crédito: @USAmbMex

Se detallan los avances en materia de seguridad de ambas naciones:

  • La reducción en más del 95% en el flujo marítimo de drogas hacia los Estados Unidos;
  • Las muertes por sobredosis en los Estados Unidos han disminuido 35 por ciento;
  • México ha asegurado más de 400 toneladas métricas de drogas y desmantelado más de 2,300 laboratorios ilegales;
  • Autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales.

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