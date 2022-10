“Estoy tronando”: Layda Sansores presentó mensajes entre Alito y periodistas que le pedían ayuda

La gobernadora presentó nuevas pruebas en el "Martes del Jaguar" (Foto: Twitter/@LaydaSansores)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presentó nuevos mensajes del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, con periodistas que presuntamente le pedían ayuda para que sus medios subsistieran.

Antes de presentar las nuevas presuntas pruebas contra el dirigente nacional, la mandataria mencionó que la periodista Adela Micha cambió su trato hacia ella y comenzó a “defender” al priista; sin embargo, le recomendó no unirse con él pues solo dio largas cuando ella solicitó su ayuda.

Y es que la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debido a que no puede presentar audios por los procesos abiertos que enfrentan tanto ella como Moreno Cárdenas, dio a conocer unos supuestas conversaciones en donde se pudo leer que la comunicadora le pidió ayuda al priista para que su medio no desaparezca.

Sin embargo, por más que Micha presumiblemente busca al exgobernador de Campeche, al cual se refiere como “cariño” y “corazón”, parece ser que éste la dejó en visto y, aunque llegaba a responder, nunca mostró la forma en que ayudaría a que se salvara el medio.

MARTES DEL JAGUAR #42 https://t.co/g57mXGFwMQ — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 12, 2022

“Alito, necesito que me apoyes. Estoy tronando, mi gente, todo. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad, se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. No tengo nada para pagar, nada”, fueron las palabras con las que inició la conversación la comunicadora el 28 de junio de 2020.

Ante lo cual, el priista solo respondió: “Deja veo cómo te ayudo”. Sin embargo, por la cronología presentada en el Martes del Jaguar, pasaron los días sin que resolviera, por lo cual Adela Micha volvió a buscarlo: “Hola, amor mío. ¿Cómo estás?”. Y Alito, nombrándola “princesa”, le aseguró que hasta la próxima semana podría ayudarla.

Ahí no concluyó la supuesta solicitud de ayuda, pues ante la falta de iniciativa de Moreno Cárdenas, la comunicadora en repetidas ocasiones le recordaba al político que se había olvidado de ella; sin embargo, éste negaba tal afirmación y le refería que se encontraba buscando la forma de dar con una solución a su dilema.

“(No te he olvidado) para nada. Te mando un beso. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Estoy pendiente. Veo cómo ayudar”

La gobernadora presentó supuestas conversaciones entre Alito y Adela Micha (Foto: captura de pantalla/Twitter/@LaydaSansores)

No obstante, no fue lo único que presentó Sansores San Román en su emisión en redes sociales, pues también ironizó con la posibilidad de que el exgobernador le mandara una carta para hablar sobre la emisión de los audios: “Hola, Layda. Te amo”.

Al decir aquellas palabras, la gobernadora comenzó a leer; no obstante, explicó que la presunta carta fueron también los motivos con los que Moreno presentó una denuncia contra Layda Sansores ante el Instituto Nacional Electoral (INE), acusándola de presuntamente intervenir en las elecciones de 2023.

Empero, el pasado 8 de octubre la autoridad electoral resolvió a favor de la morenista y el Martes del Jaguar, pues señalaron que la emisión de los audios en contra del priista no causan ningún impacto en los procesos electorales que se celebrarán en el Estado de México y Coahuila.

Lo anterior después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante sesión del miércoles 28 de septiembre, concluyera ordenar a la Unidad Técnica del órgano electoral admitir una denuncia por calumnia, promoción personalizada, promoción electoral, vulneración al interés superior de la niñez, violencia política de género y la falta de deber de cuidado.

SEGUIR LEYENDO: