Adela Micha lanzó fuerte advertencia a Alfredo Adame: “No te metas donde no te llaman”

Alfredo Adame y Adela Micha (Fotos: Instagram)

Hace un par de días, Alfredo Adame causó controversia en el mundo de la farándula mexicana, pues se hizo de conocimiento público que fue golpeado brutalmente a las afueras de su casa ubicada en Fuentes de Tepepan, Tlalpan, de la Ciudad de México.

Así, con cuatro fracturas confirmadas en el rostro y un posible desprendimiento de rutina, el famoso se encuentra en medio de un proceso legal en contra de los dos sujetos que lo agredieron en la calle.

Mientras tanto, las reacciones por parte de los conocidos del ex conductor de Hoy no se han hecho esperar y Adela Micha fue una de las que aprovechó la efervecencia del momento para enviarle un contundente mensaje a Alfredo.

Todo sucedió en una reciente emisión de Me lo dijo Adela, ahí la periodista mencionó que Adame no habría tomado la mejor decisión al supuestamente ponerse a grabar una escena del crimen.

(Foto: captura de pantalla Instagram/@alfredoadamereacciona)

“Adame para que va y se mete, si ves a alguien pues vas y auxilias de alguna manera, pero no te pones a grabar ¿fuiste a ayudar o a grabar?”, mencionó Adela Micha.}

Asimismo, la famosa reconoció que el actor suele comportarse de forma extravagante y causar problemas, pero coincidió en que esta vez los golpes que recibió sí se percibían bastante serios.

“Si se ve madreadón (...) es puro show, circo, pero ahorita sí lo lastimaron”, dijo.

Finalmente, Adela le recomendó a Adame no entrometerse en situaciones que no demandan su atención y bromeó con sus famosos “dotes para las artes marciales”.

“Pero Adame ya estate, de verdad no te sirven las bicicleteras, ni nada de verdad. Cuando hay un arma de fuego que te va a servir, nada. No vayas y te metas a donde no te llaman”, señaló.

Qué dijo Adame sobre grabar el momento

Fue ahora en Venga la Alegría, donde el enemigo de Carlos Trejo acudió al foro para platicar sobre supuestamente como vivió el momento que le dejó múltiples fracturas en el rostro y un posible desprendimiento de retina.

Así, ante la pregunta de Flor Rubio respecto a si efectivamente todo se desencadenó porque el famoso intentó grabar una escena del crimen, Adame negó categoricamente los hechos.

“No estaba grabando, aquí está mi teléfono. No hay ninguna grabación, ninguna foto y se los muestro, no hay nada”, mencionó.

¡Recibimos en el foro de #VLA a Alfredo Adame para que nos comparta los detalles de su salud luego de la golpiza que recibió afuera de su domicilio! 😱🚨📺 #AdiósSeptiembre pic.twitter.com/Yp7gGVRKvA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 30, 2022

Asimismo, mientras platicaba, el ex conductor de Hoy mostró su celular a la cámara como prueba de que no contaba con ningún material que lo incriminara.

Alfredo Adame remarcó que en todo caso, si hubiera hecho algún video del momento no era motivo suficiente para ser golpeado de la forma en la que terminó.

“Si hubiera estado grabando, estaba en la puerta de mi casa grabando un incidente que algo pasó. No estaba grabando, lo único que yo hice fue decirle: ‘¿Qué te pasó, amigo, te puedo ayudar en algo?’ y le iba a ofrecer mi teléfono porque estaba desesperado gritando para que le hablaran a no se quién”, confesó.

El actor de telenovelas destacó que quedó en medio de la trifulca y aseguró que sus buenas intenciones fueron mermadas por las agresiones recibidas por el par de hombres.

